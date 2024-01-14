قال إعلام عبري، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي جراء منع مدير مكتبه الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) وقناة 12 الخاصة، إنّ "التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، إذ غادر غالانت المناقشة الوزارية مساء السبت، بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه".

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة 13 الخاصة أن غالانت طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم "التشويش" على عمله داخل الحكومة.

وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام العبري مراراً، إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.

متظاهرون يغلقون شارعاً رئيسياً بتل أبيب

على صعيد آخر، أغلق متظاهرون إسرائيليون السبت شارعاً رئيسياً في مدينة تل أبيب، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية الخاصة إنّ "متظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى بغزة أغلقوا شارع أيالون الجنوبي ضمن خطواتهم الاحتجاجية".

وأشارت القناة إلى أن "إغلاق الشارع الرئيسي خطوة غير اعتيادية".

وأضافت: "في أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 أشخاص بدعوى مشاركتهم في إغلاق الشارع".

وتزامن إغلاق الشارع مع تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفق القناة ذاتها.

كما "تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة حيفا (شمال) للمطالبة بالاستقالة الفورية لحكومة نتنياهو، واتهموها بالفشل بإدارة الحرب في قطاع غزة" حسب القناة.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس السبت، انقطاع الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين جرى احتجازهم في قطاع غزة عام 2014.

والأحد، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جارية وتمر بتحديات (...) ومقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية (صالح العاروري)، يمكن أن يؤثر فيها، لكننا نستمر في النقاشات مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وتربط حركة حماس التفاوض على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، بـ"الوقف الكامل للحرب على قطاع غزة"، الأمر الذي ترفضه إسرائيل التي قالت لأكثر من مرة إنها "تبدي تفهماً للهدن الإنسانية المؤقتة".

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، إذ جرى التوصل إلى الهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطنا تايلاندياً، وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت حماس هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأُسر 239 على الأقل.

وتقدّر إسرائيل أن نحو "137 محتجزاً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيداً و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.