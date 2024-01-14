اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، فيما أصاب 3 فلسطينيين في بلدة عرّابة جنوبي المدنية، كما شنّ الاحتلال أيضاً سلسلة اقتحامات في نابلس ورام الله والخليل واعتقل شقيقتَي نائب رئيس المكتب السياسية لحركة حماس صالح العاروري الذي اغتيل ببيروت.

وقال شهود عيان، إن "آليات عسكرية ترافقها جرافات انتشرت في عدة أحياء بالمدينة، بالتزامن مع دوي أصوات اشتباكات مسلحة في عدة مناطق".

وأفاد الشهود بأن "صافرات الإنذار دوّت في أنحاء مدينة جنين ومخيمها إيذاناً بوجود اقتحام إسرائيلي".

وتداول ناشطون وصحفيون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لقوات الجيش التي انتشرت في محيط مستشفى جنين الحكومي، وشرعت بتفتيش سيارات الإسعاف بعد توقيفها.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن 3 فلسطينيين أصيبوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة عرّابة جنوبي جنين.

وأضافت أن "شاباً أصيب بالرصاص الحي، وآخران بالضرب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عرّابة".

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في الجبل الشمالي واعتقلت شابَّين فلسطينيَّين، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس، ما أدى إلى اشتباكات وسماع انفجارات في المخيم.

واقتحم أيضاً جيش الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة وداهم عدداً من المنازل بدعوى ملاحقة فلسطينيين مطلوبين، وأدى ذلك إلى اشتباكات بين قوات الجيش والأهالي لساعات.

ويشنّ الاحتلال عملية اقتحام بوتيرة أسبوعية جراء ظهور "مجموعة فلسطينية مقاوِمة" في قلقيلية، وفق مراسل TRT عربي.

قوات الاحتلال تعتقل شقيقتي العاروري

في السياق قال مراسل TRT عربي إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شقيقتي الشهيد صالح العاروري.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال داهمت منزل إحدى شقيقاته في منزلها بمدينة البيرة وسط الضفة، واقتحمت منزل الشقيقة الأخرى في بلدة عارورة مسقط رأس العائلة، ونُقِلتا إلى جهة مجهولة.

وفي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال مواطنين من بلدة المزرعة الغربية واعتقلت مواطناً من بلدة ميت ريما، وفي الخليل، اعتقل 3 أطفال بعد اقتحام مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي بالضفة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 347 فلسطينياً، استناداً إلى بيانات لوزارة الصحة رصدها مراسل الأناضول، فضلاً عن إصابة نحو 4 آلاف فلسطيني بينهم 593 طفلاً وفق وزارة الصحة، واعتقال نحو 5850 وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى مساء السبت.

بينما خلفت الحرب على غزة حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.