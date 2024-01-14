سياسة
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مصر ترد على نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا: نضبط حدودنا ونسيطر عليها
قال متحدث الخارجية المصرية إن بلاده تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل، في معرض رده على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، مشدداً على أن "تلك المسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية".
مصر ترد على نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا: نضبط حدودنا ونسيطر عليها
مصر ترد على رئيس وزراء إسرائيل بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي مع غزة / صورة: Reuters Archive
14 يناير 2024

ردت القاهرة على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، مؤكدة أنها "تضبط حدودها (مع قطاع غزة) وتسيطر عليها بشكل كامل".

جاء ذلك حسب تصريحات متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، لقناة فضائية محلية، نقلتها وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ)

وكان نتنياهو تطرق في مؤتمر صحفي مساء السبت، إلى محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، وقال: "بلا سيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه".

وشدد متحدث الخارجية المصرية على أن "تلك المسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية، وأي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق ويجري الرد عليه بمواقف معلنة".

والسبت، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين (لم تسمّهم)، أن تل أبيب أبلغت مصر خطتها لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة معها، في إشارة إلى محور فيلادلفيا.

وأفادت الصحيفة أن مصر أكدت لإسرائيل أنها ستعزز الحواجز على حدودها مع غزة، وستركب مزيداً من أبراج المراقبة والكاميرات "لكنها لن تشارك التسجيلات مع الجانب الإسرائيلي".

كما أوضحت أن القاهرة لم تُعطِ الموافقة النهائية لتل أبيب على العملية المزعومة.

بينما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المقربة من السلطات المصرية، نفياً عن مصدر مسؤول عن تنسيق مصري-إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة عبر محور فيلادلفيا.

في سياق آخر، أكد متحدث الخارجية المصرية، خلال حديثه الإعلامي، أن بلاده تدعم كل جهد يستهدف التحقيق في أي انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك رداً على سؤال بشأن "موقف مصر تجاه ما يحدث في محكمة العدل الدولية".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستَي استماع علنيتَين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تحدد "العدل الدولية" في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بشأن الإجراءات التي تتخذها.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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