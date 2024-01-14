تكمل الحرب الدامية على قطاع غزة، التي بدأت فصولها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مئة يوم وسط حالة من الترقب الفلسطيني والعالمي لتحقيق "العدالة الدولية ومعاقبة إسرائيل على جرائمها".

فخلال الأيام المئة الماضية ارتكبت إسرائيل و1993 مجزرة راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت دماراً هائلاً في المنازل والبنى التحتية، إذ صنف مسؤولون أمميون القطاع بأنه غير "صالح للسكن". كما حولت مليونَي فلسطيني، من أصل 2.3 مليون يعيشون في القطاع، إلى نازحين يحتمون إما بمراكز الإيواء وإما داخل خيام في مخيمات مُستحدثة وإما لدى أقاربهم.

هؤلاء النازحون بالمجمل يعانون من أوضاع معيشية وصحية وصفتها تقارير دولية بالكارثية، وسط تخوفات من انتشار الأوبئة والأمراض في صفوفهم.

100 يوم كأنها 100 عام

"كانت الأيام المئة الماضية بمثابة 100 عام لسكان غزة"، حسبما قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي أشار إلى أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف.

وأضاف لازاريني "أن معظم سكان غزة، بما في ذلك الأطفال، سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة"، مؤكدا أن 1.4 مليون شخص لجأوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية.

ولفت إلى أن غزة شهدت خلال 100 يوم الماضية شهدت الموت الجماعي والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن.

قصف متواصل في اليوم المئة للحرب

ولم تسلم مناطق جنوب قطاع غزة التي نزح إليها الفلسطينيون من القصف، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين فجر الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي الأيام القليلة الماضية استُشهد عشرات المدنيين في غارات إسرائيلية على رفح، كما سقط شهداء وجرحى في قصف استهدف منزلاً في منطقة البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال قصفاً مدفعياً بالقرب من عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم المغازي وسط القطاع، وشمل القصف المدفعي مناطق بوسط وشرق خان يونس جنوبي القطاع، حيث تدور معارك ضارية بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية.

واستهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال، مساء السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلاً غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي. وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنه جرى انتشال 50 شهيداً عقب قصف منزل يتكون من ثلاثة طوابق بصاروخين على الأقل، يؤوي عدداً من عائلات الشوبكي والزوخ والحسونة والقاسم في حي الدرج المكتظ بالسكان وسط مدينة غزة، على رؤوس ساكنيه، واستشهد 5 مواطنين وأصيب 10 آخرون بقصف مدفعي على حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

وفي منطقة السوارحة وسط القطاع جرى انتشال 3 شهداء بعد استهداف منزل غرب المخيم، إضافة إلى 6 شهداء جرى انتشالهم من مخيمَي المغازي والبريح، فيما استُشهد أكثر من 30 مواطناً جراء غارات استهدفت منازل المواطنين وسط وشرق مدينة خان يونس، غالبيتهم من الأطفال والنساء، واستُشهد على الأقل 23 مواطناً بعد استهداف منزلين وسط مدينة رفح، ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، غالبيتهم من النازحين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، باستشهاد 125 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مشيرة إلى ارتكاب الاحتلال 11 مجزرة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الثالث على التوالي، وبعد استهداف الاحتلال لفريق من شركة الاتصالات في أثناء العمل لإصلاح الخطوط في منطقة خان يونس، رغم حصوله على تنسيق مسبق، في جريمة حرب وصفتها حركة حماس بالبشعة.

محاكمة إسرائيل دولياً

دفعت هذه المأساة التي خلّفتها آلة الحرب الإسرائيلية في غزة جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في القطاع.

وعقدت العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستَي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بهذه الدعوى. وعرضت جنوب إفريقيا في دعوتها المكونة من 84 صفحة دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وفي معرض ردها في جلسة الاستماع رفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في غزة هو "دفاع عن النفس".

التطورات العسكرية

مع مرور 100 يوم على الحرب تتواصل العمليات الإسرائيلية البرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أبرزها الأطراف الشمالية والشرقية من محافظة الشمال، والأطراف الشرقية من مدينة غزة، والأجزاء الشمالية (مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ومنطقة الزوايدة) من المحافظة الوسطى، وشرق ووسط مدينة خان يونس.

وفي أحدث توغلاته سجّل الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تقدماً جديداً في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على انسحابها من المنطقة الواقعة جنوب المدينة وشمال خان يونس، مخلفة دماراً واسعاً في الأراضي الزراعية والمنازل والبنى التحتية. كما انسحب الجيش، قبل نحو أسبوعين، من مناطق واسعة من محافظتي غزة والشمال حيث أعاد تموضعه على الأطراف الشمالية والشرقية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية وسط إعلان الجيش الإسرائيلي على لسان متحدثه دانيال هاغاري، الاثنين، عن بدء "مرحلة جديدة" من الحرب بقطاع غزة "أقل كثافة في القتال، وتشمل قوات برية وهجمات جوية أقل". كما قال في بيان آخر: "العمليات القتالية الحالية ستركز على معاقل حماس جنوب ووسط القطاع، وخصوصاً حول خان يونس ودير البلح".

ويحتدم القتال بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة في محاور التوغل، حيث تقول الفصائل وأبرزها كتائب القسام (الجناح المسلح لحماس) وسرايا القدس (الجناح المسلح للجهاد الإسلامي) إنها "توقع إصابات محققة في صفوف الجنود".

وبالتزامن مع العمليات البرية يواصل الجيش قصفه الجوي والمدفعي المكثف على مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ضحايا الحرب

مع دخول الحرب يومها المئة ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23968 شهيداً، 60582 مصاباً. وحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن من بين إجمالي الشهداء نحو 10 آلاف و400 طفل، و7 آلاف و100 سيدة، و337 فرداً من الطواقم الطبية، و45 فرداً من جهاز الدفاع المدني، و117 صحفياً.

وأضاف: "عدد المفقودين تحت الأنقاض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 7 آلاف مفقود، نحو 70% منهم من الأطفال والنساء".

كما خلفت الحرب المتواصلة أضراراً واسعة في المباني والمنازل والبنى التحتية، حيث وثق المكتب الحكومي تعرض 69 ألفاً و300 وحدة سكنية للهدم الكلي أو أنها أصبحت غير صالحة للسكن، فضلاً عن تضرر 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأوضح المكتب أن 30 مستشفى في قطاع غزة و150 مؤسسة صحية و53 مركزاً خرجوا عن الخدمة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلاً عن استهداف مباشر لنحو 121 سيارة إسعاف. وأشار إلى خروج 95 مدرسة عن الخدمة بسبب القصف وتضرر 295 آخرين بشكل جزئي، فضلاً عن تعرض 145 مسجداً للهدم الكلي و243 مسجداً للأضرار الجزئية.

كما لم تسلم الكنائس من القصف الإسرائيلي، إذ وثق المكتب الحكومي تضرر 3 كنائس بغزة بشكل كبير، فيما جرى تدمير 200 موقع أثري وتراثي.

الأوضاع الإنسانية والصحية

مع استمرار الحرب انعدمت مقومات الحياة والصحة في قطاع غزة في ظل ارتفاع أعداد النازحين ومواصلة إغلاق المعابر وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن القطاع.

ومنذ بدء الحرب شهد قطاع غزة 3 موجات مركزة من النزوح الأولى من مدن شمالي القطاع ومحافظة غزة إلى الجنوب، والثانية من شرق مدينة خان يونس إلى غربها ومدينة رفح (أقصى الجنوب)، والثالثة من المحافظة الوسطى باتجاه مدينة رفح.

وتتركز أعداد كبيرة من النازحين في مدينة رفح، حيث قال رئيس البلدية هناك أحمد الصوفي إن إجمالي الواصلين للمدينة منذ بدء الحرب بلغ نحو مليون نسمة، في حين أن عدد سكان المحافظة الأصلي هو 300 ألف نسمة. وأضاف في تصريح سابق للأناضول أن "البلدية فقدت السيطرة على الخدمات الأساسية، خصوصاً عمليات جمع النفايات ومعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي بسبب موجات النزوح".

وكذلك الحال في المحافظات الوسطى ومحافظتي غزة والشمال، حيث تسبب نقص الوقود في تراجع عمل البلديات في جمع النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي، ما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان والنازحين، خصوصاً الأطفال.

إلى جانب ذلك فإن شح توفر المياه الآمنة للشرب أو اللازمة للنظافة يجعل النازحين والسكان غير قادرين على الحفاظ على النظافة اللازمة للوقاية من الأمراض، إذ عبّر الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو، عن قلقه العميق من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في قطاع غزة. وقال كريستو الأحد إنّ عشرات الآلاف من سكان القطاع معرضون لهذه الأوبئة والأمراض المرتبطة بنقص المياه الصالحة للشرب والمواد الصحية.

كما حذرت مؤسسات حقوقية دولية من "المجاعة" في القطاع وسط ندرة المواد الغذائية المتوفرة. وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري قالت منظمة اليونيسف إن الأطفال في قطاع غزة يواجهون تهديداً ثلاثياً مميتاً مع "ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض، وانخفاض التغذية، وتصعيد الأعمال العدائية".

وأضافت في بيان: "قضى آلاف الأطفال بسبب العنف، في حين تستمر الظروف المعيشية للأطفال في التدهور السريع مع تزايد حالات الإسهال وارتفاع الفقر الغذائي بين الأطفال، مما يزيد خطر تصاعد وَفَيَات الأطفال". وحسب المنظمة فقد ارتفعت حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة من 48 ألفاً إلى 71 ألفاً خلال أسبوع واحد فقط، بدءاً من 17 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أي ما يعادل 3 آلاف و200 حالة جديدة يومياً، مقارنة بألفَي حالة شهرياً قبل الحرب.

وأضافت عن ذلك: " تعتبر الزيادة الكبيرة في الحالات في مثل هذا الإطار الزمني القصير مؤشراً قوياً على أن صحة الأطفال في القطاع تتدهور بسرعة". وأعربت المنظمة الأممية عن مخاوفها جراء "الوضع المتدهور في قضية سوء التغذية الحادّ والوَفَيَات بشكل يتجاوز عتبات المجاعة".

ويأتي هذا التدهور المرعب في وقت سجّل فيه القطاع نحو 400 ألف إصابة بأمراض معدية، لا تجد الرعاية الطبية اللازمة والأدوية من المستشفيات القليلة العاملة، حيث تركز منذ بدء الحرب على استقبال الجرحى والشهداء. كما يعاني القطاع من شح في توفر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الصيدليات والمراكز الصحية العاملة، بسبب إغلاق المعابر.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إغلاق المعابر الواصلة بين غزة والعالم الخارجي، فيما يجري فتح معبر رفح بشكل جزئي لدخول مساعدات محدودة وخروج عشرات المرضى والمصابين وعدد من حاملي الجوازات الأجنبية. وسمحت إسرائيل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بدخول كميات شحيحة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، ضمن هدنة استمرت أسبوعاً بين الفصائل بغزة وإسرائيل، جرى التوصل إليها بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، تخللتها صفقة تبادل أسرى.

المفاوضات السياسية

في أكثر من مناسبة شددت حركة حماس على رفضها الدخول في مفاوضات تبادل أسرى إلا بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة، لكنها أوضحت في بيانات مختلفة أنها "منفتحة على كل المبادرات، فيما قدمت رؤيتها حول أي صفقة جديدة للوسطاء".

والأحد الماضي قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة "جارية وتمُرّ بتحديات (...) واستشهاد أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية (صالح العاروري) يمكن أن يؤثر فيها، لكننا نستمر في النقاشات مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، إذ جرى التوصل إلى الهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس، بينهم 81 إسرائيلياً و23 مواطناً تايلاندياً وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت حماس هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأُسِر 239 على الأقل. وتقدر إسرائيل وجود نحو "137 محتجزاً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.