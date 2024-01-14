أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بمقتل جندي من سلاح الهندسة خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 522 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الجيش في بيان "مقتل المساعد احتياط اندوعالم كابيدة البالغ من العمر 21 عاماً من بلدة كريات غات (جنوب) في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية".

من جهتها، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع مساء السبت، لاشتباكات مقاتليها مع جنود الاحتلال في عدد من محاور مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبدأ الفيديو باستهداف أحد المقاتلين دبابة ميركافا من مسافة صفر ثم استهداف أخرى من فوق سطح إحدى البنايات، كما ظهر استهداف مزيد من الآليات في شوارع خان يونس، إلى جانب استهداف جنود كانوا متمركزين في أحد المباني.

وقصف أحد المقاتلين دبابة ميركافا من مسافة صفر، معلقاً: "للشيخ صالح رحمه الله عليه"، في إشارة إلى القيادي بالحركة صالح العاروري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما ظهر مقاتلو القسام وهم يشتبكون مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة، ثم قصفوا ناقلة جند كانت محملة بالمتفجرات. وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال مقتل 9 جنود وضباط في تفجير ناقلة الجند المحملة بالمتفجرات، وقال إنها قصفت من جانب إحدى الدبابات عن طريق الخطأ.

ونشرت الكتائب صوراً تظهر بعض المخلفات التي حصلت عليها بعد تفجير ناقلة الجند، كانت تضم ملابس وخوذا وبعض الأسلحة والمعدات.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق السبت توجيه رشقة صاروخية جديدة إلى مستوطنات غلاف غزة. وقالت إنها قتلت وجرحت أفراد 4 مجموعات إسرائيلية راجلة، واستهدفت 6 دبابات من طراز ميركافا، ومروحية، وناقلة جند، وجرافة في معارك خان يونس جنوبي القطاع.

أسرى منسيون

وفي سياق ذي صلة، نشرت "القسام" رسالة مصورة موجهة لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بعنوان "الوقت ينفد".

وقالت القسام، في رسالتها، إن 10 سنوات مرت على أسر 4 جنود إسرائيليين في قطاع غزة عام 2014، وهم هدار غولدن، وشاؤول آرون، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.

وأضافت الرسالة "في عام 2014 أهملت حكومة بنيامين نتنياهو أبناءكم ولم تعدهم، وللأسف انقطع الاتصال بالخلية المسؤولة عنهم".

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه، قُتل 522 من ضباطه وجنوده خلال الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الماضي، بينهم 188 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.