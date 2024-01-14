قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، إن تل أبيب مستمرة في حربها ضد قطاع غزة، ولن توقفها محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال الدعوى المرفوعة ضدها من دولة جنوب إفريقيا.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سنواصل الحرب في قطاع غزة، حتى نحقق جميع أهدافنا، لن توقفنا (محكمة) لاهاي ولا محور الشر"، دون أنّ يوضح ما المقصود بمحور الشر.

وأضاف: "اليوم نحيي مرور 100 يوم على الحرب، سنواصل هذه الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى والتأكد أنّ غزة لن تشكل تهديداً لبلدنا".

وتابع: "ولتحقيق هذه الغاية، سنقدم غداً (الأحد) ميزانية ستجلب مزيداً من الأموال للأمن".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومَي الخميس والجمعة، جلستَي استماع علنيتَين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل، القوة المحتلة لالتزاماتها موجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

"المحكمة الجنائية ستحقق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين"

على صعيد آخر، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" السبت، اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.

ونقلت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وأضافت "مراسلون بلا حدود" في بيان مرسل إليها من خان أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.

وتعليقاً على ذلك، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان إن تعرض الصحفيين للقتل في غزة يستوجب رداً حاسماً من المحكمة الجنائية الدولية.

ورحب ديلوار في هذا الإطار ببيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن أمله في إحراز المحكمة تقدماً سريعاً في التحقيق واتخاذ إجراءات ملموسة ضرورية طال انتظارها.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقدمت بطلبين للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن بين الشهداء الصحفيين التي تريد منظمة "مراسلون بلا حدود" أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية، المصور منتصر الصواف، الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية على غزة في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين الذين أدرجتهم في طلبها المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، وأن الأدلة المتاحة أظهرت أن الصحفيين المعنيين ربما كانوا استُهدفوا "عمداً".