سياسة
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وزير تركي: سنرتقي بالتعاون مع ليبيا في مجال الطاقة
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن أنقرة وطرابلس سترتقيان بعلاقات التعاون في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن بلاده ستحفز شركاتها للاستثمار في ليبيا.
وزير تركي: سنرتقي بالتعاون مع ليبيا في مجال الطاقة
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال مشاركته في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد / صورة: AA
14 يناير 2024

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار السبت، أن تركيا وليبيا سترتقيان بعلاقات التعاون في مجال الطاقة.

جاء ذلك في تصريح للوزير التركي تعليقاً على مشاركته في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد السبت، خلال زيارته العاصمة طرابلس.

وأكد بيرقدار أن العلاقات التركية-الليبية أخوية عريقة تمتد إلى 500 عام، مبينا أن أنشطة بلاده في مجال الطاقة اكتسبت أهمية أكبر بعد اتفاقية الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا في 2019.

وأشار الوزير التركي إلى توقيع بلاده مع ليبيا العام الماضي مذكرة تفاهم في مجال الهيدروكربون (النفط والغاز).

وأضاف أن زيارته الحالية لليبيا، مصطحباً معه مسؤولين عن شركات في القطاعين العام والخاص في تركيا، جاءت لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط والغاز الطبيعي فضلاً عن المناجم والكهرباء.

وتابع: "ستواصل تركيا وليبيا تعاونهما في عديد من المجالات بطريقة مستدامة وطويلة الأمد، بما في ذلك مجال الطاقة".

وأكد أن تركيا يمكن أن تساهم في تمكين البنية التحتية للطاقة، ونقل وتوزيع الكهرباء في ليبيا، علاوة على إنتاج الطاقة.

وقال إن بلاده تحفز الشركات التركية للاستثمار في ليبيا، "لأن الموارد هنا ستقدم مساهمة كبيرة في تنمية الشعب الليبي والدولة، وسنمكّن شركاتنا من تحقيق تقدم كبير".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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