14 يناير 2024
أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، تحييد 7 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا.
وأكّدت الوزارة في بيانٍ مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد إرهابيِّي التنظيم شمالي سوريا.
وأشارت إلى أن الإرهابيين السبعة كانوا يستعدون لشن هجمات في المنطقة.
وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيين".
وطهّرت، عبر العمليات الثلاث، آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.