أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، تحييد 7 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا.

وأكّدت الوزارة في بيانٍ مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد إرهابيِّي التنظيم شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابيين السبعة كانوا يستعدون لشن هجمات في المنطقة.​​​​​​​

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيين".

وطهّرت، عبر العمليات الثلاث، آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.