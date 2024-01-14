ألقت الشرطة الاسكتلندية السبت، القبض على امرأة مُسنّة بعدما صدمت بسيارتها عدداً من المتظاهرين الداعين لوقف اطلاق النار في غزة، وفقاً لصحيفة تليغراف البريطانية.

وتجمع مئات المتظاهرين في شارع "ذا ماوند" و"نورث بانك" في العاصمة أدنبره، داعين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة، حاولت السيدة (70 عاماً) شق طريق التظاهرة بسيارتها، مما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المحتجين.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: "في الساعة 2.30 تقريباً ظهراً يوم السبت 13 يناير/كانون الثاني2024، علمنا بحادث سير وقع بين سيارة وعدد صغير من المشاة في ماونت بليس إدنبرة".

وأضاف: "تلقى الضباط تقارير عن إصابات طفيفة لدى المارة، لكن لم توجد حاجة إلى رعاية طبية"، موضحًا: "قُبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً ووجهت إليها تهم تتعلق بجريمة قيادة سيارة. سيُرسَل تقرير إلى النيابة".

والسبت، أطلقت منظمات ونشطاء دعوات للتظاهر في "يوم التحرك العالمي" بمدن عديدة، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفضاً للدعم الأمريكي والبريطاني لإسرائيل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.