سياسة
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نقل جنود جرحى من معارك غزة و100 ألف طلب مساعدة نفسية بإسرائيل خلال الحرب
قالت مصادر صحفية إن وحدة الإنقاذ الإسرائيلية تستمر بنقل جنود أصيبوا في معارك بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة. فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بدء الحرب.
نقل جنود جرحى من معارك غزة و100 ألف طلب مساعدة نفسية بإسرائيل خلال الحرب
نقل جنود جرحى من معارك غزة و100 ألف طلب مساعدة نفسية بإسرائيل خلال الحرب. / صورة: AA
14 يناير 2024

أفادت مصادر صحفية بأن وحدة الإنقاذ الإسرائيلية تستمر بنقل جنود جرحى من المعارك القائمة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويشهد مخيم البريج وسط القطاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين مقاتلي المقاومة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية، وإسرائيل بأكملها تعاني من صدمة وطنية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تحدثت صحيفة هآرتس عن انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد شنّ عملية "طوفان الأقصى".

واستناداً إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه، قُتل 522 من ضباطه وجنوده خلال الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الماضي، بينهم 188 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفاً 968 شهيداً و60 ألفاً و582 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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