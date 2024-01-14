تجدد القصف المتبادل بالمدفعية والصواريخ بين حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، الأحد، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة 5 جنود نُقلوا إلى مستشفى رمبام بعد إصابتهم في اشتباك مسلح على الحدود الشمالية فجر اليوم الأحد

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت برصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان، فيما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية الأحد إنّ شخصاً قُتل وأصيب آخر بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله في شمال إسرائيل.

من جهته أعلن حزب الله في بيان عبر تليغرام أن مقاتليه "استهدفوا صباح اليوم الأحد مواقع ‏مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

كما أعلن استهداف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وأوضح أن "قوة ‏القنّاصة" فيه "استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة، وأصابتها إصابة مباشرة".‏

في المقابل أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية في بيان عن قصف إسرائيلي استهدف مناطق في الجنوب.

وقالت الوكالة إن مدفعية الجيش الإسرائيلي "استهدفت بعدد من القذائف أطراف (منطقة) حولا تلة الرويسة جنوبي لبنان".

وأضافت أن الأطراف الجنوبية لبلدة مروحين ووادي زمزم تتعرض منذ صباح اليوم لقصف مدفعي متقطع مصدره "مرابض العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

في السياق قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ "جنوده قتلوا 4 مسلحين تسللوا من جنوبي لبنان باتجاه منطقة جبل دوف في مزارع شبعا، في وقت متأخر من ليل السبت".

وأوضح أنّ "قوة من الجيش كانت تُجري دورية في منطقة جبل دوف، واجهت مجموعة مسلحة عبرت من الأراضي اللبنانية".

وتابع: "القوة الإسرائيلية وخلال تبادل إطلاق النار وبإطلاق قذائف المدفعية وقذائف هاون على المنطقة تمكنت من القضاء على 4 مسلحين"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "5 جنود أصيبوا بجروح، فجر الأحد، خلال اشتباكات في مزارع شبعا عند الحدود الشمالية مع لبنان".

ولم تعلن أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن عملية التسلل التي نُفّذت في وقت متأخر من الليلة الماضية.

و"تضامناً مع قطاع غزة" يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع إسرائيل قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفاً و968 شهيداً و60 ألفاً و582 إصابة معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.