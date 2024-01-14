سياسة
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بن زايد يعزي أردوغان في استشهاد جنود أتراك بهجوم إرهابي شمالي العراق
تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيه الأخير عن تعازيه في استشهاد 9 جنود أتراك جراء هجوم إرهابي شمالي العراق.
بن زايد يعزي أردوغان في استشهاد جنود أتراك بهجوم إرهابي شمالي العراق
رئيس الإمارات يعزي أردوغان في شهداء الجيش التركي / صورة: AA
14 يناير 2024

أعرب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في استشهاد 9 جنود أتراك جراء هجوم إرهابي شمالي العراق.

وذكر حساب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة إكس، الأحد، أن الرئيسين الإماراتي والتركي تباحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الجانبين "تبادلا رسائل الاتحاد ضد الإرهاب" بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

والجمعة، استشهد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيين".

وطهّرت، عبر العمليات الثلاث، آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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