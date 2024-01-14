سياسة
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24 مليار دولار تكلفة حرب غزة.. عجز موازنة إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024
أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2024، فيما توقعت أن تبلغ تكلفة الحرب على غزة نحو 85 مليار شيكل (24 مليار دولار).
24 مليار دولار تكلفة حرب غزة.. عجز موازنة إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024
إسرائيل تتوقع 24 مليار دولار كلفة حرب غزة بموازنة 2024 / صورة: Reuters
14 يناير 2024

توقعت وزارة المالية الإسرائيلية بلوغ كلفة الحرب على غزة في مشروع موازنتها لعام 2024، نحو 85 مليار شيكل (24 مليار دولار)، وسط مخاوف من ارتفاع كبير في مستوى عجز الموازنة.

وذكرت وزارة المالية، حسب مسودة مشروع موازنة 2024 والتي سيجري التصويت عليها مساء الأحد، ونشرت أرقامها الرئيسية صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، أن الكلفة قد تتراجع إلى 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) في حال جرى احتساب المساعدات الأمريكية.

وحسب مشروع الموازنة المعدلة الذي سيقدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش اليوم إلى الحكومة، سيجري رفع سقف العجز المالي من تقديرات سابقة تبلع 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%.

وكان مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون حذروا، الأسبوع الماضي، من أن رفع العجز إلى هذا المستوى ينطوي على مخاطر كبيرة.

ومن المقرر أن تصوIت الحكومة اليوم، على الموازنة المعدلة لعام 2024, وقد جرى تأجيل التصويت الأسبوع الماضي بسبب خلافات بين وزارة المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عارض الموازنة.

وقالت وزارة المالية في بيان الأسبوع الماضي: "بدون اتخاذ تدابير جوهرية لكبح العجز الهيكلي، ودون انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن موثوقية وقوة الاقتصاد الإسرائيلي معرضة للضرر".

وينص مقترح الموازنة على خفض ثابت بنسبة 3% في موازنة الوزارات الحكومية، لكي تدخل ضمن الإطار المالي المقبول للتصويت عليه.

وضمن ذلك، تسعى وزارة المالية إلى خفض عدد الوظائف الحكومية في 2024-2025، كما سيجري تخفيض ميزانية الحكومة المخصصة للإعلان والاستشارات والتدريب.

وسجلت إسرائيل عجزاً في ميزانية 2023، بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجلت فائضاً طفيفاً في 2022.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: "قفز العجز في ميزانية الدولة بنحو 0.8% في ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى ما مجموعه 4.2% من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل".

وبحلول اليوم الأحد، تكمل الحرب الدامية على قطاع غزة 100 يوم، بعد أن اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط حالة من الترقب الفلسطيني والعالمي لتحقيق "العدالة الدولية ومعاقبة إسرائيل على جرائمها".

وحتى أمس السبت 13يناير/كانون الثاني 2024، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً"، وفقاً لسلطات القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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