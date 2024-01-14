أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد ارتفاع الحصيلة اليومية لشهداء الضفة إلى 5 باستشهاد فلسطينيَّين اثنين برصاص إسرائيلي قرب رام الله.

جاء ذلك بعد أن أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقالت الجمعية، إن قوات الاحتلال سلمت طواقمها جثمان شابين، أطلقت عليهما النار في واد الريم قرب سعير، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير.

في غضون ذلك، استشهد طفل فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عين السلطان، في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عين السلطان، بعد وقت قصير من إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت إلى المستشفى "إصابة بالرصاص الحي في الصدر" خلال اقتحام المخيم.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إن الطفل لؤي الصافي (14 عاماً) قُتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في مخيم عين السلطان، شمالي أريحا".

وأضافت أن "قوات الاحتلال استهدفت المواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم".

وتابعت الوكالة: "تعرّض الطفل لؤي لرصاصة في الصدر، نُقل على إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي، قبل أن يقضي متأثراً بإصابته".

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن استشهاد 352 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف، بينهم 593 طفلاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلّفت الحرب على غزة حتى الأحد، "23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.