سياسة
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"نصر الله" يتحدى إسرائيل بحرب "دون أسقف ولا ضوابط"
أكد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، أن جماعته مستعدة للحرب مع إسرائيل ومقبلة عليها "من دون أسقف ولا ضوابط"، مؤكداً أن "من يجب أن يخشى من الحرب هو إسرائيل وجيش العدو ومستوطنو العدو، وليس لبنان".
"نصر الله" يتحدى إسرائيل بحرب "دون أسقف ولا ضوابط"
  نصر الله يرد على تهديدات بنقل الجبهة إلى لبنان: على إسرائيل الخوف من الحرب- أرشيفية / صورة: AP
14 يناير 2024

قال أمين عام جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، الأحد، "نحن منذ 99 يوماً جاهزون للحرب، وسنُقبل عليها، وسنقاتل من دون أسقف ولا ضوابط إذا فُرضت علينا".

كلمة نصر الله جاءت في ذكرى مرور أسبوع على مقتل القيادي الميداني البارز "وسام طويل"، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان.

وعقب مقتله، نقلت القناة 12 العبرية، عن مصدر بالجيش الإسرائيلي لم تسمّه قوله: "كان (طويل) المسؤول عن إطلاق النار الذي جرى تنفيذه في القاعدة الجوية في ميرون".

وأشار نصر الله في كلمته إلى أن "طويل، أحد القادة الميدانيين الأساسيين في جبهة الجنوب مع فلسطين المحتلة منذ بدء العدوان على غزّة".

وشدد على أنهم "منذ 99 يوماً جاهزون للحرب ولا نخافها ولا نخشاها، وسنقبل عليها، وكما قلنا سنقاتل من دون أسقف ولا ضوابط إذا فُرضت علينا".

وأضاف: "يجب أن نتعاون جميعاً لتوفير عناصر الصمود في هذه المعركة، التي لا نعرف مداها حتى الآن".

وتابع نصر الله: "من يجب أن يخشى من الحرب هو إسرائيل وجيش العدو ومستوطنو العدو، وليس لبنان".

وقال: "إن جبهة لبنان من أجل دعم غزة ومساندتها، وهدفها وقف العدوان على غزة، فليتوقف العدوان على غزة، وبعد ذلك لكل حادث حديث".

وأشار نصر الله إلى أن "العدو (الإسرائيلي) يتكتّم على قتلاه وجرحاه وخسائره وهزائمه، لأنّ ذلك سيؤدي إلى إحباط معنوي كبير، باعتراف الإعلام الإسرائيلي".

واعتبر أنه "عندما تتوقف الحرب، سيكون العدو أمام كارثة لحقت بالكيان، نتيجة مقاومة غزّة، ومن خلفها جبهات المقاومة".

و"تضامناً مع قطاع غزة" يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع إسرائيل، قصفاً يومياً متقطعاً، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وعن استهداف الحوثيين، لفت أمين عام حزب الله إلى أن "ما فعله (الجيش) الأمريكي (في اليمن)، سيؤدي إلى استمرار استهداف السفن الإسرائيلية والذاهبة إلى فلسطين المحتلة، ولكن الأخطر أن ما فعله الأمريكي سيضر بأمن الملاحة في البحر، حتى بالنسبة إلى السفن التي لا علاقة لها بالأمر".

وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "رداً على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفّذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ومنذ مئة يوم، بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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