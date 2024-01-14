انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، تزامناً مع قصف عنيف استهدف المدينة وأدّى إلى وقوع شهداء وجرحى.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من بلدة المصدر شرق دير البلح، ومن منطقة مدخل شارع مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة نفسها ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد شهود بأن القوات الإسرائيلية خلّفت دماراً كبيراً في المناطق التي انسحبت منها.

وأوضحوا أن مئات المنازل جرى تدميرها بشكل كامل، إضافة إلى عمليات التجريف الواسعة التي نفذتها الجرافات العسكرية الإسرائيلية في الطرقات الرئيسية للمناطق التي كانت تتوغل فيها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية بوقوع شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة البركة بمدينة دير البلح.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية الثقيلة، محيط (شارع 10) وحي الزيتون وبلدة جحر الديك جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أيضاً حافلة ركاب فارغة في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح، وتصاعد الدخان وألسنة اللهب من الحافلة".

وأشار شهود عيان، إلى اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، في أقصى شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ووفق الشهود فإن ذلك تزامن مع قصف مكثّف للجيش الإسرائيلي على مخيمي المغازي والبريج، فيما تمنع قواته وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المخيّمين.

العثور على جثامين لـ10 فلسطينيين

في غضون ذلك، عُثر على جثامين فلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عقب انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي من المخيم، في وقت سابق من صباح الأحد.

وأفادت مصادر طبية بأنه "جرى العثور على جثامين لـ10 فلسطينيين في أحد المنازل بمخيم المغازي قتلهم جنود الجيش الإسرائيلي خلال توغله بالمخيم على مدار الأسبوع الماضي".

وأضافت المصادر أنه "جرى نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح (وسط) ولم يجرِ التعرف على هوياتهم بعد".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً و60 ألفاً و582 مصاباً، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.