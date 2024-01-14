سياسة
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شاهد | تركيا تدمّر 23 موقعاً لـPKK الإرهابي في سوريا وتحيّد 10 شمالي العراق
دمرت الاستخبارات التركية 23 موقعاً لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا بينها ما تُسمى بـ"مرافق بنية تحتية ونقاط تفتيش"، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 10 إرهابيين من PKK، في عمليات جوية مفاجئة على شمال العراق.
شاهد | تركيا تدمّر 23 موقعاً لـPKK الإرهابي في سوريا وتحيّد 10 شمالي العراق
صورة جوية مقتطعة من مقطع فيديو يوثّق لحظات استهداف الجيش التركي لمنشآت تابعة لتنظيم PKK/YPG شمال سوريا / صورة: AA
14 يناير 2024

دمرت الاستخبارات التركية 23 موقعاً لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا بينها ما تسمى بـ"مرافق بنية تحتية ونقاط تفتيش".

وأفادت مصادر أمنية، الأحد، بأن جهاز الاستخبارات استهدف ما تسمى بـ"منشآت عسكرية، واستخباراتية"، وأخرى خاصة بالطاقة والبنية التحتية تابعة لـPKK/YPG الإرهابي في سوريا، وذلك رداً على هجمات التنظيم ضد القوات التركية شمالي العراق.

وأوضحت المصادر أن عمليات الاستخبارات أسفرت عن تدمير 5 مرافق حساسة، و3 نقاط تفتيش، و8 ما تسمى نقاطاً عسكرية، ومستودعَين للذخيرة، ومستودعَين لوجستيين، ومستودَعين تقنيين للمركبات ومركبات أخرى تُستخدَم في حفر الأنفاق وإعداد الجبهات.

في سياق ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم PKK، في عمليات جوية مفاجئة على شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، "مخالبنا الفولاذية تستمر في تحطيم أوكار الإرهابيين".

وأشارت إلى "تحييد 10 إرهابيين من PKK، في عمليات جوية مفاجئة على منطقتَي متينا وكاره، شمالي العراق".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم PKK شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في دول عدة بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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