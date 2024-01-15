وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، قالت فيها: "انتظرونا، غداً سنخبركم بمصيرهم. حكومتكم تكذب".

ونشرت القسام مقطعاً مصوراً لعدد من الأسرى يوجهون رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يطالبون فيها بوقف الحرب وإعادتهم إلى عائلاتهم.

وكتبت القسام في ختام الفيديو المرفق الذي نشرته على حسابها بمنصة تليغرام: "انتظرونا، غداً سنخبركم بمصيرهم. حكومتكم تكذب".

ومساء الأحد أعلن أبو عبيدة، متحدث كتائب القسام، أن مصير عديد من أسرى إسرائيل في غزة "بات مجهولاً خلال الأسابيع الأخيرة"، مرجحاً مقتل بعضهم مؤخراً.

جاء ذلك في كلمة مصورة بمناسبة مرور 100 يوم على عملية "طوفان الأقصى"، وتُعَدّ الأولى لأبي عبيدة بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال أبو عبيدة إن "مصير عديد من أسرى ومحتجزي العدو (الإسرائيلي) بات مجهولاً خلال الأسابيع الأخيرة، أما الباقون فدخلوا جميعاً نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني".

وأضاف: "وعلى الأغلب سيكون عديد منهم قُتل مؤخراً، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وخطير كل ساعة"، مؤكداً أن "قيادة العدو وجيشه يتحملان المسؤولية كافة عن هذا الملفّ".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أصدرته "كتائب القسام".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفّذَت حماس هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي وأصيب نحو 5431 وأُسر 239 على الأقلّ.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "137 رهينة ما زالوا محتجَزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، إذ جرى التوصل إلى الهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلندياً، وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.

ومنذ 100 يوم تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.