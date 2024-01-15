أوقفت فرق الأمن في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا اللاعب الإسرائيلي لدى فريق أنطاليا سبور ساجيف جيهزقيل، إثر حركة ذات طابع سياسي عقب تسجيله هدفاً في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن فرق الأمن في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، أوقفت جيهزقيل، الأحد، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء"، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة.

في سياق متصل، أعلن وكيل رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الصحفي باسم النادي إفران ألكان، أن محامي النادي يعملون على إنهاء عقد جيهزقيل.

وأشار ألكان في تصريحات الأحد إلى أن اللاعب الإسرائيلي أقدم على هذه الخطوة دون علم النادي، وأنه سيجري إنهاء عقده في أقرب وقت ممكن، واستبعاده من الفريق.

وفي وقت سابق، أعلن نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم، استبعاد اللاعب الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل، عن تشكيلة الفريق، إثر حركة ذات طابع سياسي فعلها عقب تسجيله هدفاً في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

وأوضح النادي، في بيان، الأحد، أن اللاعب الإسرائيلي "فعل تصرفاً يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا".

وأضاف: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبداً بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".

وفي معرض تعليقه على قرار الاستبعاد، أعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي بشكل يتعارض مع القيم الوطنية لتركيا.

وأضاف بوزتبه، في بيان: "النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي فعله اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح بمثل هذه التصرفات ما دمت رئيساً لهذا النادي".

وشدد على أنه لن يتردد في اتخاذ قرارات مماثلة مستقبلاً بحق أي لاعب يتصرف بطريقة مخالفة للقيم الوطنية.