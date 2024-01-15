سياسة
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الرئيس الكولومبي: نتنياهو ارتكب مذبحة هائلة ضد شعب غزة بالقصف المباشر
قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب "مذبحة" في قطاع غزة بالقصف المباشر، مؤكداً أن "نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة".
الرئيس الكولومبي: نتنياهو ارتكب مذبحة هائلة ضد شعب غزة بالقصف المباشر
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يؤكد أن نتنياهو مسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة / صورة: Reuters
15 يناير 2024

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب "مذبحة هائلة ضد شعب غزة" وأنها "نُفّذَت عن طريق القصف المباشر".

جاء ذلك في ردّه على بيان لمنظمة مجتمع مدني عبر منصة إكس قال إن النساء والأطفال الذين قُتلوا في غزة وقعوا في مرمى نيران الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأكّد بيترو أن هذا الأمر غير صحيح، وأن نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة.

وتابع: "المذبحة الهائلة التي ارتكبها نتنياهو بحق سكان غزة جرت من خلال القصف المباشر".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس والجمعة جلستَي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن المقرَّر أن تحدد المحكمة في الأيام المقبلة خطواتها بشأن الإجراء التي تتخذه.

وظلّ الرئيس الكولومبي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة معلناً مواقفه المناهضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، واستنكر قبل أسبوع استشهاد صحفيين فلسطينيين معتبراً أنهم "قُتلوا في قطاع غزة جراء القنابل الإسرائيلية التي استهدفتهم".

ومطلع الشهر الجاري دعا رئيس كولومبيا فناني العالم إلى إقامة حفلات موسيقية في بلاده، لدعم الشعب الفلسطيني أمام الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وشارك بيترو يومها في منشور على منصة إكس مقطعاً مصوراً لمغنّي الراب البورتوريكي رينيه بيريز جوغلار، المعروف بـ"ريزيدينتي"، يتحدث فيه عن فلسطين.

وقال: "أودّ من جميع الفنانين الذين ينتقدون بفنهم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بخاصة رينيه، أن يرافقوني في حفل موسيقي ضد الإبادة الجماعية ومن أجل الحياة في ميدان بوليفار وحديقة سيمون بوليفار في بوغوتا".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا غوستافو بيترو نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التحرك بسرعة من أجل وقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقال بيترو في منشور على منصة إكس: "على الرئيس بايدن أن يتحرك بسرعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف: "ينبغي للشعب الإسرائيلي أن يغيّر حكومته الحالية ويفتح الطريق أمام سلام نهائي على أساس وجود دولتين ذواتي سيادة".

ولليوم 101 توالياً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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