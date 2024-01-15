سياسة
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رداً على غارات واشنطن ولندن.. "الحوثي" تستهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أن الحوثيين استهدفوا المدمّرة "يو إس إس لابون" بصاروخ مضاد للسفن في البحر الأحمر، فيما بدا رداً على الغارات التي شنتها واشنطن ولندن على مواقع لهم في اليمن.
رداً على غارات واشنطن ولندن.. "الحوثي" تستهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
المدمّرة الأمريكية "يو إس إس لابون" / صورة: Reuters
15 يناير 2024

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الاثنين، أنّها أسقطت صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان إنّ "صاروخ كروز مضادّاً للسفن أُطلِق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه السفينة (يو إس إس لابون) التي كانت تعمل جنوب البحر الأحمر".

وأضافت: "أُسقِط الصاروخ قرب ساحل الحُديدة من جانب مقاتلة أمريكية، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

ويعد هذا أول هجوم يستهدف مدمّرة أمريكية منذ أن شنّت الولايات المتّحدة وبريطانيا غارات على مواقع الحوثيين بحجة الرد على استهداف الأخيرة لسفن تجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

والأحد، أفادت جماعة الحوثي بأن غارات أمريكية بريطانية جديدة استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتحدث موقع "أنصار الله"، التابع للحوثيين، عن "غارات جوية لطيران العدوان الأمريكي البريطاني على الحديدة".

وفي السياق، نفى مسؤول عسكري أمريكي تنفيذ أي ضربات، قائلاً: "لم تُنفّذ اليوم (الأحد) أي ضربة أمريكية أو للتحالف".

وفجر السبت، استهدفت الولايات المتحدة مجدّداً قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأميركي إنه ضرب "موقع رادار في اليمن".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفنَ شحنٍ في البحر الأحمر تملكها أو تُشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة ماليتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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