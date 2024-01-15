استُشهد خمسة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة جراء حملة مداهمات واقتحامات، الأحد، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 352 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانات منفصلة، مساء الأحد، استشهاد 5 فلسطينيين، أحدهم في رام الله، وآخر في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا (شرق)، واثنين آخرين شرقي مدينة الخليل (جنوب) والخامس عند مدخل البيرة الشمالي، مشيرة إلى أن بين الشهداء 3 شبان تحت سن 18 عاماً.

اقتحام جامعة النجاح

في سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، حرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، واعتقلت 25 طالباً.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن هذا الاقتحام لقوات الاحتلال هو "الأول لجامعة النجاح الوطنية منذ حصارها عام 1992".

وتابعت الوكالة نقلاً عن نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية، رائد الدبعي، أن قوات الاحتلال "اقتحمت حرم الجامعة القديم عبر إحدى البوابات واحتجزت أفراد أمن الجامعة".

وأفاد المصدر ذاته بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الطلبة من داخل حرم الجامعة كما "اعتدت على اثنين من حرس الجامعة بالضرب المبرح".

اقتحامات وهدم منازل

واقتحمت آليات الاحتلال العسكرية، فجر الاثنين، مدينة يطا وبلدة الظاهرية، جنوب الخليل، من عدة مداخل، ومدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدداً من المنازل، كما اقتحمت مدينة نابلس، شمال الضفة من محورها الغربي.

وبموازاة ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، مستخدمةً ثلاث جرافات عسكرية، مدينة قلقيلية من عدة محاور وهدمت منزلين وأصابت شاباً بالرصاص.

وقالت وكالة "وفا" إن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديداً في خلة ياسين منطقة المرج، حيث "جرت محاصرة منزل 120 متراً يعود للمواطن الأسير المحرَّر صالح أبو صالح، والطلب من أهله إخلاءه، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه".

وفي وقت لاحق، حاصرت قوات الاحتلال منزل المواطن الأسير المحرر بسام ياسين، في خلة ياسين، وهدمته. وتبلغ مساحته 120 متراً، كما اقتحمت القوات "منزلاً يعود إلى المواطن سعيد ياسين، وعاثت فيه خراباً".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة عقب الاقتحامات، أُصيب خلالها أحد الشبان بشظية الرصاص الحي في الفخذ، وفق الوكالة التي أضافت أنه جرى نقله إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، إذ وصفت إصابته بالمتوسطة.

اعتقالات وتفتيش

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 12 فلسطينياً من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وحسب وكالة "وفا" فإن عملية الاعتقال طالت أيضاً 11 فلسطينياً من بلدة بيت عوا، جنوب غربي الخليل، وواحداً من بلدة دورا من المحافظة ذاتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل ونصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

اقتحام مستوطنين

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون مسلحون، ليلة الأحد، قرية بورين، جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات.

وحسب مصادر محلية، فقد نفّذ الاقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين في أطراف قرية بورين وهاجموا عدداً من المنازل وروّعوا أصحابها.

كما أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين، وفق المصادر ذاتها.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى الأحد، "23 ألفاً و968 قتيلاً، و60 ألفاً و582 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.