كشف مسؤولون أمريكيون أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بدأ يفقد صبره تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحرب على غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أربعة مسؤولين مطلعين بالإدارة أن هناك شعورا بخيبة أمل متزايدة تجاه نتنياهو ورفضه لمعظم طلبات الإدارة الأخيرة المتعلقة بالحرب.

ورغم الدعم الأمريكي الكامل الذي أعلنته الإدارة مع بداية الحرب، باتت هناك "أدلة متزايدة الآن على أن بايدن بدأ يفقد صبره"، حسب الموقع الذي نقل عن مسؤول أمريكي أن "الوضع سيئ ونحن عالقون. صبر الرئيس ينفد".

وكشف الموقع أن بايدن لم يتحدث إلى نتانياهو منذ 20 يوماً، تحديداً بعد مكالمة متوترة في 23 ديسمبر، أنهاها الرئيس الأمريكي قائلاً: "هذه المحادثة انتهت"، بعد رفض نتنياهو طلباً بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبموجب اتفاقات أوسلو المبرمة عام 1993 بوساطة أمريكية، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتُجرِي تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحوّل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية مقتطَعةً منها مخصصات قطاع غزة، الذي تسيطر عليه الحركة، وهو ما رفضته السلطة باعتبار المبلغ دخلاً رئيسياً للدولة.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، وهو على اتصال وثيق بالمسؤولين الأمريكيين، لـ"أكسيوس"، إن "الإدارة تتوسل إلى ائتلاف نتانياهو، لكنها تتعرض للصفع مرارا وتكرارا".

ويشير التقرير إلى أنه بالإضافة إلى قضية عائدات الضرائب، يرى بايدن ومستشاروه أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن نتانياهو لا يرغب في مناقشة خطط اليوم التالي للحرب بجدية، ويرفض الخطة الأمريكية الخاصة بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية ليكون لها دور في غزة بعد الحرب.

كما يشعر المسؤولون الأمريكيون، حسب الموقع، بقلق متزايد من أن إسرائيل لن توفي بجدولها الزمني للانتقال إلى عمليات أقل حدة في غزة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، بالنظر إلى الوضع الحالي في القطاع، بخاصة في مدينة خان يونس في الجنوب.

ولفت التقرير إلى أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأخيرة لإسرائيل، فاقمت الشعور بخيبة الأمل داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حسبما قال المسؤولون الأمريكيون.

وقال مسؤول أمريكي إن بلينكن كان صريحاً للغاية مع نتنياهو وحكومته، مشدداً له على أن خطة الحكومة الإسرائيلية الحالية لليوم التالي للحرب هي "أضغاث أحلام".

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار الأردن والسعودية والإمارات وقطر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، القادة الإسرائيليين أن الدول العربية لن تقدّم المساعدة على إعادة بناء غزة وإدارتها إذا لم تسمح تل أبيب للسلطة الفلسطينية بلعب دور في القطاع بعد الحرب.

"عائدات الضرائب الفلسطينية" عائق كبير

وتبين لبلينكن وفريقه بعد الزيارة أن رفض نتنياهو الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية "يعوق الجهود الأمريكية لإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية"، وفقاً لمصدرين مطّلعَين على اجتماعات وزير الخارجية.

وخلال زيارة الأسبوع الماضي عقد بلينكن اجتماعاً منفصلاً مع ويزر الدفاع السابق بيني غانتس، الذي تُظهِر استطلاعات الرأي المحلية أن من المرجح أن يفوز بسهولة في الانتخابات الإسرائيلية إذا أُجريَت اليوم.

والتقى بلينكن أيضاً زعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع يوآف غالانت، المنافس الرئيسي لنتنياهو داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو.

كان الوزيران أدليا بتصريحات دعوَا فيها إلى "تهجير الفلسطينيين" من قطاع غزة. وقال سموتريتش في مقابلة أجراها مع وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الجاري، إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين في غزة إلى بلدان أخرى.

كانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل أيام أن زيارة بلينكن لإسرائيل كشفت "خلافات" بين الحليفتين "بشأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين"، إذ أعرب الجانبان عن "وجهات نظر متعارضة حول متى يمكن للفلسطينيين العودة إلى شمالي قطاع غزة، والحصول على عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل".