يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ101 شن سلسلة غارات جوية عنيفة وقصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خصوصاً وسط وجنوبي القطاع، مُخلفاً عشرات الشهداء والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان مقتضب، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 ألفاً و100 شهيد و60 ألفاً و834 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 12 مجزرة ضد عائلات بقطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيداً و252 إصابة خلال 24 ساعة".

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 33 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات فجر الاثنين، جراء القصف الإسرائيلي على عدة منازل في مدينة غزة.

كما تَواصل القصف الإسرائيلي بالمدفعية وقنابل الدخان على عدة مناطق في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، كما كثّف الجيش قصفه المدفعي في مخيمَي البريج والمغازي وسط القطاع.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بُعيد منتصف ليلة الأحد على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت مراسلة TRT عربي إلى أن قصفاً جوياً إسرائيلياً استهدف منزلاً في حي الزيتون في مدينة غزة طيلة الليلة الماضية، مُخلفاً عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى.

وأضافت أنه جرى نقل عدد كبير من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي وسط المدينة "رغم محاولات حثيثة من وزارة الصحة في غزة لإعادة تأهيله بعدما عاث فيه الاحتلال خراباً ودماراً وأخرجه عن الخدمة بشكل كامل".

وأضافت المراسلة أن غارات جوية مكثفة استهدفت أحياء أخرى في مدينة غزة طيلة الليلة الماضية.

وأفادت مصادر طبية بأن انفجارات ضخمة هزّت مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي المخيم بغارتين جويتين وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية.

وتابعت مراسلة TRT عربي أن طائرات الاحتلال شنت غارتين على شمال مخيم النصيرات، كما قصفت الآليات العسكرية محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وحذّرت وزارة الصحة في غزة من أن مستشفى "شهداء الأقصى" على وشك إيقاف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود منذ أيام، ما قد يتسبب في حدوث وفيات وسط المرضى والأطفال.

وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى في تصريح صحفي، الاثنين، إن المستشفى يواجه كارثة صحية لانعدام الأدوية وانقطاع الكهرباء وشح الوقود، مضيفاً أن "قطع الاتصالات جزء من حرب الإبادة ويُنذر بكارثة".

استمرار قطع الاتصالات

ويتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع على التوالي عن قطاع غزة، وهذه هي المرة الثامنة التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصل حجم الدمار في قطاع الاتصالات إلى ما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر، خلال أدائها عملها على الرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية عن تضرُّر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار "ما أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع".

دمار ووضع كارثي

في السياق، قال متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن الوضع كارثي جداً بسبب البرد الشديد وظروف النزوح في القطاع بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من إدخال عدد من سيارات الإسعاف إلى غزة وشمالها.

من جهته، قال رئيس بلدية مدينة غزة يحيى السراج، الاثنين، إنّ الجيش الإسرائيلي دمَّر نحو 70% من الآليات الثقيلة والمتوسطة للبلدية منذ بداية الحرب على القطاع، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد السراج في تصريح صحفي بأن "الجيش الإسرائيلي دمَّر أكثر من 90 من أصل 130 من الآليات الثقيلة والمتوسطة التي تعمل في خدمات البلدية جراء القصف المتعمَّد في وقت تعاني فيه البلدية من نقص كبير بهذه الآليات".

وأضاف أن "الأوضاع في قطاع غزة ومدينة غزة بالتحديد صعبة جداً"، مناشداً الجميع إدخال الكثير من الآليات المخصصة لإزالة الركام وفتح الشوارع وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.

وذكر المتحدث أن المعاناة الكبيرة تتمثل في "نقص الوقود، وتأثيراته في الخدمات، إذ لم يصل أي لتر من الوقود منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وأكد السراج عدم قدرة البلدية على "تقديم الخدمات الأساسية في المدينة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "تكدس أطنان كثيرة من القمامة في المدينة، يجري حرقها فتخرج غازات سامة تؤثر في صحة المواطنين".

وأشار كذلك إلى وجود ركام المباني المدمَّرة في طرق عديدة ما يُصعّب على البلدية فتحها أمام حركة المواطنين وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ والطوارئ.

وبيَّن رئيس بلدية غزة أن مياه الصرف الصحي تفيض في الشوارع والمدارس ومركز الإيواء وبعض المستشفيات أيضاً في مدينة غزة، بفعل التدمير الذي طال البنية التحتية.