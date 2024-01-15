سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد من تسمى مسؤولة بتنظيم PKK الإرهابي بشمال العراق
حيّد جهاز الاستخبارات التركي الإرهابية هوليا مرجان، من تسمى مسؤولة بتنظيم "PKK" الإرهابي منذ 32 عاماً، وذلك في عملية أمنية جرت في منطقة متينا، شمال العراق، بالتعاون مع القوات المسلحة التركية.
الاستخبارات التركية تحيّد من تسمى مسؤولة بتنظيم PKK الإرهابي بشمال العراق
الاستخبارات التركية تحيّد قيادية تنشط في "PKK" الإرهابي منذ 32 عاماً / صورة: AA
15 يناير 2024

حيّد جهاز الاستخبارات التركي الإرهابية هوليا مرجان، من تسمى مسؤولة بتنظيم "PKK" الإرهابي في منطقة متينا، شمال العراق.

وأوضحت مصادر أمنية تركية أن جهاز الاستخبارات تمكن من تحييد الإرهابية مرجان، في عملية أمنية جرت بالتعاون مع القوات المسلحة التركية.

وذكرت المصادر أن الإرهابية مرجان كانت تنشط في صفوف "PKK" الإرهابي منذ 32 عاماً.

والأحد، كشفت مصادر أمنية أن القوات المسلحة التركية نجحت في تدمير 23 موقعاً لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا بينها مرافق بنية تحتية ونقاط تفتيش.

وأفادت المصادر بأن الجيش التركي استهدف ما تسمى "منشآت عسكرية، واستخباراتية، وأخرى خاصة بالطاقة والبنية التحتية" تابعة لـ"PKK/YPG" الإرهابي في سوريا، وذلك رداً على هجمات التنظيم ضد القوات التركية شمالي العراق.

وأكدت المصادر أن العمليات ستتواصل حتى تحقيق الأهداف المخطط لها.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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