دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد، ألمانيا إلى التراجع عن قرارها بالدخول طرفاً ثالثاً لصالح تل أبيب، أمام محكمة العدل الدولية، في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

جاء ذلك في بيان القيادي بالحركة عزت الرشق، بعد يومين من إعلان الحكومة الألمانية أنها ستدخل طرفاً ثالثاً في القضية.

ودعا الرشق ألمانيا إلى العدول عن هذه "السياسة الخاطئة" والتوقف عن كل أشكال الدعم والتأييد "للعدوان والإجرام الصهيوني"، وكذلك رفض وتجريم حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أن اعتزام ألمانيا الدخول طرفاً ثالثاً في القضية يمثّل انحيازاً واضحاً لعدوان "الاحتلال الصهيوني" وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ مئة يوم، ممَّا يجعلها شريكة له، ويحمّلها المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والحقوقية عن الجرائم ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وأعرب القيادي بحماس عن إدانة الحركة "موقف ألمانيا المؤيّد والداعم لحرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة".

وشدّد على أن "محاولتها المكشوفة للتكفير عن جرائمها النازية التاريخية، لا تأتي عبر دعم وتأييد جرائم النازيين الجدد من مجرمي الحرب الصهاينة ضد شعبنا الفلسطيني".

كما وصف قرار الانضمام بـ"خطيئة كبرى ستبقى وصمة عار تلاحق ألمانيا بدعمها وتأييدها للهولوكست الجديد الذي يتعرّض له شعبنا".

والجمعة قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت في بيان، إن إسرائيل "تدافع عن نفسها" بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن أن ألمانيا ستتدخل طرفاً ثالثاً أمام محكمة العدل الدولية، بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف، ما يسمح لبلاده "بعرض حُجَّتها أمام المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومَي الخميس والجمعة، جلستَي استماع علنيتين في إطار بدء نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

ولليوم 101 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.