لم يشعر الفلسطيني محمد الزعنون، بالكلل أو الملل من البحث عن الاحتياجات الأساسية لطفله أحمد، من حليب وغذاء وحفاضات وغيرها من مستلزمات، في ظل عدم توفرها في الأسواق أو الصيدليات.

ويخرج الزعنون النازح من شمال قطاع غزة إلى محافظة رفح جنوباً، كل صباح إلى السوق المركزية بحثاً عن ضالته، لعله يعود إلى منزله وطفله البكر المولود حديثاً بشيء من احتياجاته.

ويواجه قطاع غزة نقصاً حاداً في المواد الغذائية خصوصاً الأساسية، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما فرضت إسرائيل حصاراً مطبقاً على القطاع، تمنع بموجبه دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلا بموافقة، وبعد فحصها والتأكد من محتوياتها، ما يؤثر سلباً في كمية الشاحنات المدخلة.

وطالبت مؤسسات فلسطينية وأممية وإغاثية مراراً، بضرورة إيجاد ممرات آمنة لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وتوزيعها على الفلسطينيين لا سيما في شمال غزة، مؤكدين أن الكميات المُدخَلة لا تلبّي الاحتياجات الحقيقية لـ2.3 مليون شخص في غزة.

كمّية غير كافية

وقال الزعنون إن مراكز الإيواء في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سلّمَته 3 مرات حفاضات أطفال، بما مجموعه 39 قطعة فقط، لكن هذا العدد غير كافٍ، حسب الزعنون.

وأكّد أن إحدى المرات الثلاث التي تَسلَّم فيها حفاضات كان مقاسها غير مناسب لطفله، فتبرع بها لإحدى العائلات التي تحتاج إليها، مشيراً إلى الارتفاع الجنوني في أسعارها حال توفرها.

ويستغرب الزعنون عدم توفر الحفاضات والحليب المخصص للأطفال ضمن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة، مشدداً على أهمية وصولها وتوزيعها على الأسر، حفاظاً على سلامة الأطفال.

ويواجه الأطفال في غزة منذ 100 يوم تهديداً ثلاثياً قاتلاً، يتمثل في زيادة تفشي الأمراض، وسوء التغذية، وتصاعد الأعمال القتالية، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

بدائل غير مناسبة

تعيش الفلسطينية ساجدة الشواف، أزمة شديدة مماثلة لتلك التي يعيشها الزعنون، لكن أزمتها أكبر حسبما تقول، للنقص الشديد في المقاسات الكبيرة من الحفاضات.

تقول الشواف: "طفلي يبلغ من العمر عاماً ونصفاً، ووزنه يبلغ 14 كيلوجراماً، ويحتاج إلى حفاضات مقاس 6، وهذا المقاس غير متوفر البتة في الأسواق أو الصيدليات".

وتضيف النازحة إلى دير البلح وسط قطاع غزة أنها عانت كثيراً بسبب نقص الحفاضات لفترة زمنية، إذ استخدمت بدائل من قطع القماش، إلا أنها لم تكن عملية في ظلّ شح المياه اللازمة لغسلها من أجل إعادة استخدامها.

وتؤكّد أن زوجها اضطُرّ إلى شراء كمية محدودة من سوق رفح جنوبيّ قطاع غزة بأسعار مرتفعة، إذ بلغ سعر القطعة الواحدة 3.5 شيكل، بما يعادل دولاراً أمريكياً، في حين أن سعرها كان سابقاً لا يتجاوز نصف شيكل.

وتواجه الشواف كذلك مشكلة في توفير الحليب لطفلها، الذي وصفه الطبيب لاحتوائه على الفيتامينات والموادّ الغذائية اللازمة.

تقول: "حاولت أن أستبدل بالحليب المخصص للأطفال نوعيات أخرى من حليب الكبار، ما سبب له مشكلة صحية وأصابه بإسهال وتقيُّؤ شديد".

وتَبيَّن أن "سعر عبوة الحليب كانت قبل الحرب 35 شيكلاً، أما الآن فلم نستطع توفيرها حتى اللحظة".

أزمة حقيقية

أما الفلسطينية منى جاد الله، فتُضطرّ في بعض المرات إلى الاعتماد على بعض الأطعمة أو المياه لتوفير الغذاء لأبنائها، في ظلّ عدم توفر الحليب وانعدام البدائل المناسبة.

وتقول إن "استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الرابع على التوالي، ومنع إسرائيل إدخال احتياجات سكان قطاع غزة الأساسية، سبّب أزمة حقيقة".

وتضيف أن الحليب ليس متوفراً في الصيدليات أو المستشفيات أو عيادات الأونروا، وتُضطرّ أحياناً إلى خلط الماء مع قليل من الحليب إذا توفر.

وتطالب جاد الله العالم أجمع بـ"الضغط على إسرائيل لإدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية، وفي مقدمتها احتياجات الأطفال من حليب وحفاضات".

ولا تؤمّن المساعدات الإنسانية المدخلة إلى قطاع غزة احتياجات الغزيين الأساسية، خصوصاً الأطفال منهم، من حليب وحفاضات وغيرها.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ 2006.

كما كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (أونكتاد) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاماً، جعل 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.

ومنذ مئة يوم بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.