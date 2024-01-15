بعد مرور مئة يوم على اندلاع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، على الحدود الجنوبية للبنان، وذلك على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ نفس الفترة، زادت المخاوف الدولية والإقليمية من اتساع الحرب.

ارتفعت حدة التهديد بمزيد من التصعيد، في أعقاب القصف الصاروخي الشديد ووصوله إلى عشرات الكيلومترات في عمق البلدين، حتى وصل إلى معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

ووصلت المواجهات إلى ذروتها بعد أن اغتالت إسرائيل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، و6 من كوادرها، في غارة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم 2 يناير/كانون الثاني الجاري، كما اغتالت القيادي الميداني البارز في حزب الله وسام طويل، عبر غارة استهدفت سيارته جنوب لبنان في 9 من الشهر الجاري.​​​​​​

حرب واسعة تقترب

وفي أعقاب اغتيال العاروري ورفاقه في بيروت، ازدادت المخاوف من توسع الحرب الإسرائيلية في غزة إلى لبنان والمنطقة، لا سيما أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله، كان قد قال مراراً إن "أي اغتيال على أرض لبنان سيكون له رد فعل قوي، ولا يمكن تحمله والسكوت عنه".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، قال نصر الله، إن جماعته تراعي "حتى اللحظة المصالح اللبنانية، لكن إذا شنت إسرائيل الحرب على لبنان سيكون ردنا بلا سقوف".

والاثنين، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ونحن نكرر أننا طلاب استقرار دائم، وندعو إلى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصل إلينا تحذيرات عبر موفدين دوليين من تدمير وحرب على لبنان".

وأضاف: "نحن نعمل على حل دبلوماسي، ربما سيكون تطبيقه مرتبطاً بوقف العدوان على غزة".

وأكد أن "التهديدات التي تصل إلينا مفادها أنه يجب انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، في الوقت الذي نشدد نحن على أن هذا الأمر جزء من البحث الذي يجب أن يشمل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها على لبنان وخرقها السيادة اللبنانية".

في حين دعا مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، الذي يتولى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الخميس الماضي، من بيروت إلى تهدئة الوضع في جنوب لبنان، والعمل على حل وسط مؤقت مع إسرائيل تجنباً للأسوأ".

وكان هوكستين قد التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي قال إن هناك "نافذة زمنية قصيرة، للوصول إلى تفاهمات دبلوماسية مع لبنان"، لافتاً إلى أن تل أبيب تعمل على تغيير الواقع الأمني على طول الحدود اللبنانية.

عمليات يومية لحزب الله

ووفق خطاب نصر الله في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، فإن حزب الله نفّذ ما يزيد على 670 عملية خلال ثلاثة أشهر، وفي بعض الأيام بلغ عدد العمليات 23، فيما يبقى المعدل الوسطي من 6 إلى 7 عمليات عسكرية يومياً"، (منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى 5 يناير/كانون الثاني الجاري).

ولفت إلى أن 48 موقعاً حدودياً إسرائيلياً استُهدفت على طول الحدود الجنوبية من الناقورة (جنوب غرب) إلى آخر مزارع شبعا (جنوب شرق).

وفي الخطاب أكد كذلك أن الحزب حصل على تقارير إسرائيلية تقول إن 2000 جريح دخلوا إلى 8 مستشفيات في الشمال الإسرائيلي.

كما وصل عدد قتلى حزب الله بسبب المواجهات المستمرة مع الجيش الإسرائيلي إلى 161 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأحد، وفق بيانات متلاحقة للحزب.

غارات إسرائيلية وعشرات القتلى المدنيين

أدت هذه المواجهات المسلحة التي تقترب يوماً بعد يوم من حرب أوسع، إلى تضرر قرى أصبحت خاوية في الجنوب اللبناني، وطرقات باتت مهجورة من المارة والسيارات، إضافةً إلى عشرات القتلى والمصابين والمنازل المدمَّرة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، 29 مدنياً لبنانياً، بينهم 3 صحفيين و3 أطفال، إضافةً إلى 159 عنصراً وقيادياً في حزب الله وجندي في الجيش اللبناني، وفق إعلام لبناني.

وعلى الجانب الآخر، تسببت هجمات حزب الله في مقتل 5 مدنيين إسرائيليين، و9 جنود، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي والسلطات في تل أبيب.

نزوح عشرات الآلاف

ومع تصاعد حدة الاشتباكات في جنوب لبنان مؤخراً، اضطر نحو 82 ألف مدني إلى مغادرة منازلهم في مناطق التوتر جنوب لبنان.

وسُجِّلت زيادة في أعداد النازحين بنسبة 8 بالمئة في الفترة ما بين 2 و9 يناير/كانون الثاني الجاري، واللجوء إلى أماكن أكثر أمناً، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

في حين لفتت وزارة الخارجية اللبنانية في نص شكوى قدمتها ضد إسرائيل، الأربعاء الماضي، إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف فسفورية محرمة دولياً، مستهدفةً عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون.

وذكرت أن الاعتداءات الإسرائيلية على مراكز الجيش اللبناني، وصلت إلى 34 اعتداءً، إذ قُتل جندي وجُرح ثلاثة، منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن لبنان أن إسرائيل ما زالت تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتنفِّذ أعمالاً هندسية فيهما، كما تتقاعس عن تعيين الحدود في النقاط المتحفَّظ عليها من لبنان وعددها 13، مما يعرقل جهود التوصل إلى حل طويل الأجل، وفق الخارجية اللبنانية.

ومنذ عام 2006 حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الحدود الجنوبية استقراراً كبيراً رغم خروقات محدودة، حيث لم يُظهر حزب الله وجوداً عسكرياً علنيّاً وسط الحديث عن وجود أنفاق ومخابئ له.

لكن منذ أن دخل الحزب على خط حرب غزة عبر قصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، ورد تل أبيب بعنف على بلدات جنوبية، ازدادت المخاوف من احتمالات نشوب "حرب شاملة" بين البلدين.