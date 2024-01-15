سياسة
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وزير إسرائيلي: علينا التوقف عن الكذب وإبرام صفقة لإعادة المحتجَزين
قال غادي آيزنكوت الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، إنه على تل أبيب وقف الحرب على غزة و"التوقف عن الكذب وإبرام صفقة تعيد المختطفين" لدى المقاومة الفلسطينية، فيما  يعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ذلك.
وزير إسرائيلي: علينا التوقف عن الكذب وإبرام صفقة لإعادة المحتجَزين
أسفرت الهدنة الأولى عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي / صورة: AFP
15 يناير 2024

دعا الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت حكومته إلى إبرام صفقة تُعيد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، بدلاً من استمرار الحرب على القطاع.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن آيزنكوت قال خلال اجتماع للمجلس الوزاري الحربي مساء السبت: "علينا التوقف عن الكذب على أنفسنا، وأن نتحلّى بالشجاعة ونتوجه إلى صفقة كبيرة تُعيد المختطفين إلى وطنهم".

وأضاف: "وقتهم (الأسرى) ينفد، وكل يوم يمر يعرّض حياتهم للخطر، فلا فائدة من الاستمرار على النمط نفسه الذي يسيرون (السلطات) به مثل العميان، بينما المختطفون هناك، هذا وقت حرج لاتخاذ قرارات شجاعة".

وذكرت الصحيفة أنه في حين يؤيد آيزنكوت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس التوصل إلى صفقة تُعيد الأسرى الإسرائيليين ولو على حساب عدم استمرار الحرب، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، يعارضان ذلك.

وقالت: "يعتقد غانتس وآيزنكوت أنه على إسرائيل أن تفكر خارج الصندوق، وتعطي الأولوية لعودة المختطفين حتى مقابل وقف الحرب وعندها فقط استكمال هدف الحرب الثاني، تدمير حماس".

وأضافت: "لكن من ناحية أخرى يعتقد نتنياهو وغالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى اتفاق، وأنه لا ينبغي الاتفاق على وقف الأعمال العدائية".

ويتصاعد الضغط داخل إسرائيل لإعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، إذ تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب السبت والأحد، للمطالبة بالإفراج عن أسراهم بقطاع غزة، تزامناً مع مرور 100 يوم على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "137 رهينة ما زالوا محتجَزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت حركة حماس هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيبَ نحو 5431، وأُسِر 239 على الأقل.

وتربط حماس التفاوض على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بـ"وقف كامل للحرب على قطاع غزة"، وهو ما ترفضه تل أبيب.

وأدّى اغتيال إسرائيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس و6 من كوادرها، في غارة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم 2 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى تعقيد مسار المفاوضات المحتملة.

وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث جرى التوصل إلى الهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطنا تايلندياً، وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين "24 ألفاً و100 شهيد و60 ألفاً و834 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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