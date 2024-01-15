سياسة
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إعلام عبري: مقتل إسرائيلي مدني بمُسيّرة تابعة للجيش بعد اجتيازه حدود غزة
في واقعة ليست الأولى للقتل بنيران صديقة، قتل جيش الاحتلال مدنياً إسرائيلياً بطائرة مُسيّرة، بعد اجتيازه حدود قطاع غزة، وذلك عقب أسبوعين من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلام عبري: مقتل إسرائيلي مدني بمُسيّرة تابعة للجيش بعد اجتيازه حدود غزة
جيش الاحتلال يقتل إسرائيلياً اجتاز حدود غزة عقب اندلاع حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 / صورة: Reuters
15 يناير 2024

قتل جيش الاحتلال مدنياً إسرائيلياً بطائرة مُسيّرة، بعد اجتيازه حدود قطاع غزة، وذلك عقب أسبوعين من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، الاثنين، عن أن "أفياهو موري (29 عاماً) دخل قطاع غزة وسار نحو نصف كيلومتر من دون عوائق، حتى أُصيب بنيران الجيش الإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة إلى أنها تلقت "تأكيداً" على الحادث من الجيش الإسرائيلي، الذي لم يتواصل أي من مسؤوليه حتى الآن مع أفراد العائلة، التي ما زالت تنتظر الحصول على إجابات عن استفساراتها.

ونقلت الصحيفة عن شقيقة القتيل، داغنيت، قولها إنه "غادر منزله فجأة صباح 23 أكتوبر/تشرين الأول، وكان الأمر كما لو أن الأرض ابتلعته".

وأضافت: "اعتقدتْ والدتي أنه ربما ذهب إلى منزل أحد الأصدقاء للحصول على قدرٍ من الهدوء، وللاسترخاء من التفجيرات العنيفة الليلة السابقة، كما اعتقدت أنه ربما ذهب إلى أماكن التجمع لمساعدة الجنود وإعداد الطعام".

وتابعت شقيقته: "لم يكن يستطيع النوم ليلاً، وكانت الرغبة في المساعدة تشتعل بداخله بطريقة أو بأخرى، ولم يتقبل حقيقة أنه لم يُجند للقتال".

وذكرت الصحيفة أنه بعد أربعة أيام دون أي علامة على الحياة، وعندما أُغلق هاتفه ولم يعرف أصدقاؤه مكانه، أبلغ أقاربه الشرطة عن اختفائه.

وأشارت إلى أن "موري تجاوز القوات العسكرية في منطقة ناحال عوز (غلاف قطاع غزة)، وعبر السياج وسار دون عوائق لمسافة حوالي نصف كيلومتر داخل قطاع غزة".

وبيّنت أنه عندما قرر التراجع والاقتراب من السياج، جرى تحديده بالخطأ على أنه "إرهابي"، وقُتل في غارة لطائرة من دون طيار.

ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي يُقتل فيها إسرائيليون بنيران صديقة، إذ وثّقت تقارير متعددة مقتل إسرائيليين داخل غلاف غزة برصاص الجيش، فضلاً عن حوادث وقعت داخل القطاع على خلفية عمليات قصف إسرائيلية راح ضحيتها جنود.

وأظهر تقرير لصحيفة هآرتس، نشرته في نوفمبر/تشرين الأول 2023، أن مروحية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين وإسرائيليين من المشاركين في حفل نُظِّم قرب كيبوتس "رعيم" في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

كما كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن دبابة إسرائيلية قصفت أيضاً "منزل مواطن بمستوطنة بئيري بغلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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