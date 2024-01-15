سياسة
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وزير خارجية لبنان: نرحب بوساطة أمريكية لخفض التصعيد مع إسرائيل
أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن ترحيبه بوساطة أمريكية من أجل خفض التصعيد مع إسرائيل، مشيراً إلى محاورته مع الجانب الأمريكي بانفتاح وروح إيجابية للوصول إلى حلول مُستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وزير خارجية لبنان: نرحب بوساطة أمريكية لخفض التصعيد مع إسرائيل
تصاعد الدخان بعد استهداف القوات الإسرائيلية ببلدة كفركلا بمحافظة النبطية جنوب لبنان / صورة: AA
15 يناير 2024

رحّب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الاثنين، بجاهزية الولايات المتحدة الأمريكية للتوسط بهدف تخفيض التصعيد مع إسرائيل وإعادة الهدوء والاستقرار إلى جنوب لبنان.

جاء كلام بو حبيب خلال لقائه مع القائمة بأعمال سفارة واشنطن لدى بيروت، ليزا جونسون، وفق بيان للخارجية اللبنانية.

وحسب الوزارة، قال بو حبيب إن "لبنان تلقَّى بارتياح جهوزية الولايات المتحدة الأمريكية للتو سط في تخفيض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب".

وقال الوزير: "نتحاور مع الجانب الأمريكي بانفتاح وروح إيجابية للوصول إلى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار، خصوصاً لأهالي الجنوب (اللبناني)".

والخميس الماضي، دعا مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكستين، الذي يتولى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، من بيروت، إلى تهدئة الوضع في جنوب لبنان، والعمل على حل وسط مؤقت مع إسرائيل تجنباً للأسوأ".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً يوميّاً متقطعاً مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلَّفت حتى الاثنين "24 ألفاً و100 شهيد و60 ألفاً و832 مصاباً، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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