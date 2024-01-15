سياسة
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شاهد | "هجوم متزامن".. مقتل إسرائيليين وإصابة 19 بعملية دهس وطعن في رعنانا
أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإسرائيلية وإصابة 19 آخرين، عدد منهم حالته حرجة، في حوادث طعن ودهس في رعنانا بوسط إسرائيل، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت فلسطينيّاً من سكان الخليل "مسؤولاً" عن العملية.
شاهد | "هجوم متزامن".. مقتل إسرائيليين وإصابة 19 بعملية دهس وطعن في رعنانا
قتيلان و19 مصاباً في عملية دهس برعنانا وسط إسرائيل / صورة: اعلام عبري
15 يناير 2024

لقي إسرائيلي وإسرائيلية حتفهما وأصيب 19 آخرون في عملية الدهس والطعن التي شهدتها مدينة رعنانا بوسط إسرائيل، الاثنين.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" (هيئة الإسعاف) عبر منصة "إكس" إن "19 إسرائيليّاً أصيبوا بعملية الطعن والدهس"، بينهم إصابة حرجة واثنتان خطيرتان، والباقي إصابته بين متوسطة وطفيفة".

وأشارت إلى أن العملية وقعت "في عدة شوارع بمدينة رعنانا"، ما دفع وسائل إعلام عبرية لوصفها بأنها بمثابة "هجوم متزامن".

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية بمقتل إسرائيلية متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها في عملية الدهس بمدينة رعنانا.

وفي هذا الصدد، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "اعتقلت فلسطينيّاً من سكان الخليل، جنوب الضفة الغربية، لاتهامه بتنفيذ عملية دهس بعدة سيارات".

وقالت إن "فلسطينيّاً -لم تذكر اسمه- دهس عديداً من المدنيين بسيارة مسروقة".

كما أشارت إلى أن "المشتبه به غيَّر 3 مركبات خلال الحادث".

وفي وقت سابق الاثنين، تحدث موقع "واينت"، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن إصابة 19 شخصاً جراء العملية، لكنه عاد وقال إن عددهم 9 فقط، قبل أن تكشف "نجمة داوود" إصابة 14 شخصاً في الحادث.

وقال الموقع آنذاك: "أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص في حادث سيارة، وربما وقعت أيضاً عمليات طعن في شوارع مختلفة في رعنانا".

وأضاف: "حسب مدير عامّ نجمة داوود الحمراء، إيلي بن، وقعت حوادث في 3 إلى 4 ساحات مختلفة بالمدينة، و3 جرحى على الأقل في حالة خطيرة".

بدورها، قالت هيئة البث العبرية إن "فلسطينيّاً من سكان الخليل استولى على مركبة من امرأة بعد أن طعنها بسكين ثم دهس بها عدداً من الأشخاص، وواصل طريقه إلى مكان آخر، حيث استولى على سيارة أخرى دهس بها أشخاصاً آخرين".

وتحدثت الهيئة العبرية عن "اعتقال شخصين، من الخليل، بشبهة تورطهما في العملية".

لكن لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات الإسرائيلية حول اعتقال مشتبه به ثانٍ حتى الساعة (13:10 ت.غ)

ونقل الموقع عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن "حادثاً غير عادي يجري حاليّاً في رعنانا، ويجري التحقيق في ملابساته، وقوات كبيرة في طريقها إلى المكان، ويُطلب من الجمهور أن يظل يقظاً ويُطيع تعليمات ضباط الشرطة".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها تنفذ عملية بحث عن منفذ آخر لعملية رعنانا، وقالت المراسلة إن مروحيات تابعة للشرطة تلاحق المشتبه به.

بدورها، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن المُنفّذ ممنوع من الدخول إلى إسرائيل بقرار من الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) ويبدو أنه تمكن من التسلل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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