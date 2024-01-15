سياسة
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"مصير بعضهم مجهول".. محلل إسرائيلي: ثمن تحرير المحتجزين هو اعترافنا بالفشل
قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، إن قبول إسرائيل صفقة تبادل أسرى سيعني نهاية الحرب بشكلها الحالي، مشيراً إلى أن إطلاق المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية هو اعتراف حكومة تل أبيب بالفشل، مؤكداً أن مصير بعضهم أصبح مجهولاً.
"مصير بعضهم مجهول".. محلل إسرائيلي: ثمن تحرير المحتجزين هو اعترافنا بالفشل
محتجون إسرائيليون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس بعد مئة يوم على الحرب / صورة: AA
15 يناير 2024

أكد المحلل العسكري الإسرائيلي، عاموس هارئيل، أن ثمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية هو اعتراف حكومة تل أبيب بالفشل في حربها على قطاع غزة.

كان المحلل البارز بصحفية "هآرتس" قال الاثنين، غداة إعلان أبو عبيدة، متحدث "كتائب القسَّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، إن مصير عديد من الأسرى في غزة "بات مجهولاً خلال الأسابيع الأخيرة"، مرجِّحاً مقتل عدد منهم مؤخراً.

وكشف هارئيل أنه "خلافاً لما قد يتصوره المرء من بعض التقارير الإعلامية، لا يوجد حتى الآن أي اقتراح ملموس على الطاولة لعقد صفقة أخرى لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس".

وأكد: "حتى الآن لدينا مجرد أفكار طرحها الوسطاء القطريون والمصريون بدعم أمريكي"، معتبراً أن "مطالب حماس في الجولة الحالية من المحادثات عالية جدّاً".

وأضاف: "هذا ليس فقط لأنها تطالب بصيغة (الكل مقابل الكل)، أي إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل".

وتابع: "حماس تسعى أيضاً للحصول على شيئين آخرين مترابطين: وقف طويل الأمد لإطلاق النار، والتزام عدم تعرض قادتها للأذى".

ولفت إلى أن موافقة إسرائيل على مثل هذه الصفقة "ستعني نهاية الحرب بشكلها الحالي".

وأوضح: "الموافقة تشكِّل اعترافاً من الحكومة والجيش بأنهما فشلا مرتين: في بداية الحرب، وفي تحقيق الأهداف الطموحة التي وعدا بتحقيقها بعد بداية الحرب، وهي هزيمة حماس وتفكيك قدراتها".

وأضاف أن "بعض كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين يقولون إن إسرائيل ليس لديها خيار آخر، لأن هذه الأهداف تتعارض مع هدف إطلاق سراح جميع الرهائن، وهذا هو الهدف الوحيد الذي يمكن تحقيقه حقّاً في الوقت الحالي".

"انتصار حماس في الحرب"

وقال هارئيل إن الفشل الذريع الذي مُنيت به إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يُلزمها أخلاقيا "تحرير الأسرى، حتى لو كان ذلك على حساب الاعتراف بالفشل".

وأضاف: "ما يعني عمليّاً قبول انتصار حماس في الحرب، ولو أن ذلك سيكون مؤقتاً فقط".

وأكد أنه "بالنسبة لحماس، لم يعد الهدف تهدئة مؤقتة، بل البدء في طريق ينتهي إلى وقف إطلاق النار الذي يضمن بقاء حكمها ويحمي كبار مسؤوليها من الأذى".

ومنذ اغتيال إسرائيل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" و6 من كوادرها، في غارة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أدى ذلك إلى تعقيد مسار المفاوضات المحتملة.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال الأحد، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة "جارية وتمر بتحديات، ومقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية (صالح العاروري)، يمكن أن يؤثر فيها، لكننا نستمر في النقاشات مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين "24 ألفاً و100 شهيد، و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)"، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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