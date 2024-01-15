سياسة
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فيدان ونظيره الماليزي يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية
بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي محمد حسن، القضايا الثنائية والإقليمية، وأكدا، حسب مصادر دبلوماسية تركية، مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين تركيا وماليزيا.
فيدان ونظيره الماليزي يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية
الوزيران اتفقا على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين تركيا وماليزيا -هاكان فيدان- أرشيفية / صورة: AA
15 يناير 2024

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الماليزي محمد حسن، القضايا الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين.

وأوضحت المصادر أن فيدان هنَّأ نظيره على تسلمه حقيبة الخارجية الماليزية، وتمنّى له التوفيق في مهامه.

وذكرت أن الوزيرين اتفقا على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين تركيا وماليزيا.

وأواسط ديسمبر/كانون الأول الفائت، أجرى رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، تعديلاً وزاريّاً شمل وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، جرى بموجبه نقل محمد حسن من منصب وزير الدفاع إلى وزير الخارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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