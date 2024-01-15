بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الماليزي محمد حسن، القضايا الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين.

وأوضحت المصادر أن فيدان هنَّأ نظيره على تسلمه حقيبة الخارجية الماليزية، وتمنّى له التوفيق في مهامه.

وذكرت أن الوزيرين اتفقا على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين تركيا وماليزيا.

وأواسط ديسمبر/كانون الأول الفائت، أجرى رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، تعديلاً وزاريّاً شمل وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، جرى بموجبه نقل محمد حسن من منصب وزير الدفاع إلى وزير الخارجية.