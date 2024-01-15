أكد القيادي البارز في جماعة "الحوثي" اليمنية، علي القحوم، الاثنين، أن هجمات الولايات المتحدة ضد أهداف للجماعة "غير مؤثرة"، مؤكداً أن جماعته في حالة "استنفار" لخوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة ردّاً على "العدوان".

وقال القحوم في مقابلة مع الأناضول: "من اليمن نقول للأمريكان، كل تحركاتكم وعدوانكم تجاه اليمن سيفشل، وسنواجه عدوانكم بكل ما أوتينا من قوة، وستغادرون من المنطقة صاغرين، وسترون من البأس اليمانيّ ما يردعكم ويكسر غطرستكم ويسقط هيبتكم المزعومة".

وحذر واشنطن من أن اليمن "ستكون مقبرة لكم، وبعدوانكم هذا فتحتم على أنفسكم أبواب جهنم والجحيم والويلات التي ستغرقكم بإذن الله".

وكشف القحوم أن "الدولة والقيادة والقوات المسلحة اليمنية والشعب في حالة استنفار وتأهب لخوض المعركة المفتوحة معكم، وهو شرف كبير بأن نكون في مواجهة الشيطان الأكبر المتمثل في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بشكل مباشر من أجل فلسطين وقضايا الأمة".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفنَ شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وكان البيت الأبيض أعلن، في بيان مشترك لـ10 دول، تنفيذ القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، أوقعت خمسة قتلى و6 جرحى، لتعلن الجماعة بعدها أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافاً مشروعة" لقواتها.

وجددت الولايات المتحدة، السبت، شنَّ عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء، كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، صباح الأحد، إسقاط صاروخ مضاد للسفن قرب ساحل الحديدة في البحر الأحمر (غرب اليمن)، أطلق من مناطق سيطرة جماعة "الحوثي" اليمنية.

ووصفت واشنطن، في بيانها الأول، ضرباتها ضد أهداف الحوثيين بـ"الدقيقة"، وقالت إنها تهدف إلى "تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".

فيما أوضح القحوم أن "العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لم ولن يكون مؤثراً، وهو عدوان وإجرام انتهك السيادة والقوانين الدولية".

وكشف أن "الاستهدافات كانت بمواقع جرى قصفها سابقاً، وهذا غير جديد، وبهذا قد أعلنوا حرباً مفتوحة على اليمن وعليهم تحمل الضربات والردع الاستراتيجي اليمني".

وأكد القحوم أن "استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة لن يتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فلسطين ورفع الحصار عنها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين "24 ألفاً و100 شهيد، و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)"، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.