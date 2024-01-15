كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فاقت التقديرات الإسرائيلية قبل الحرب مئات المرات.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي فوجئ بأن حجم شبكة الأنفاق في القطاع "يفوق تقديرات القادة العسكريين بنحو 600 بالمئة"، في حين كانت التقديرات تشير قبل الحرب إلى وجود نحو 100 إلى 200 كيلومتر من الأنفاق.

وكان جيش الاحتلال أعلن منتصف الشهر الماضي، اكتشاف نفق بطول 4 كيلومترات قبالة مستوطنات غلاف غزة وروّجه على أنه انتصار ضد حركة حماس، لكن كتائب القسّام سخرت من جيش الاحتلال وقالت إن النفق المكتشَف بُني للاستخدام في معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشكَّلت الأنفاق التحدي الأكبر لجيش الاحتلال في غزة، فقد صرح أكثر من مرة بعزمه على تعطيلها وإغراقها بالمياه، فقد شكلت عمليات المقاومة التي تنطلق منها ردعاً قويّاً بوجه قطعه الحربية المتوغلة داخل القطاع.

وكانت الصحيفة قد لفتت، في تقرير سابق لها، إلى أنه منذ نهاية عام 2020 لم يكن لدى المقاومة أي نفق هجومي باتجاه المستوطنات في غلاف غزة، لكنه اكتشف خطأ تلك التقديرات خلال العملية البرية في غزة.

ويقول محللون إسرائيليون إن "إسرائيل تكشف عن الأنفاق وهدمها، لكن وتيرة الهدم لا تواكب حتى الآن الجدول الزمني المخطط للعملية العسكرية".

وتمتد تحت قطاع غزة شبكة واسعة من الأنفاق اللوجستية والدفاعية والهجومية، ولا توجد معلومات دقيقة حول ماهيتها وحجمها وعددها وعمقها.

ولعبت تلك الأنفاق دوراً مهمّاً في المعارك التي تخوضها الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً ما يُعرف منها بـ"أنفاق الكمائن"، وهي جيل جديد متطور من الأنفاق الهجومية سريعة وسهلة الحركة.

ومع إحكام الحصار لسنوات على القطاع، حفر الفلسطينيون في غزة مئات الأنفاق، بعضها داخل القطاع، وأخرى أسفل محور فيلادلفيا وصولاً إلى مصر، لتشكِّل طريقاً رئيسيّاً لاستيراد احتياجاتهم الأساسية، قبل أن تنتهي هذه الظاهرة عام 2014 وليتبعها بعد سنوات قليلة دخول البضائع من مصر إلى غزة عبر معبر رفح بشكل رسمي.

وخلّفت الحرب على غزة حتى الاثنين 24 ألفاً و100 شهيد، بالإضافة إلى 60 ألفاً و832 مصاباً، وتسببت كذلك في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.