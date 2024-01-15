استُشهد، الاثنين، فلسطينيَّان، شاب وشابة، وأصيب 9 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 354 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "استشهاد الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة، أصيب بها نتيجة إطلاق جنود الاحتلال رصاصهم الحي تجاه صدره مباشرة، وذلك في مدينة دورا (جنوب غرب الخليل)".

وأعلنت الوزارة، في بيان آخر منفصل "استشهاد عهد محمود أولاد محمد (24 عاماً)، متأثرة بجروح خطيرة إثر إطلاق جنود الاحتلال رصاصاتهم تحو رأسها في دورا".

وأفاد شهود عيان بأن "قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة دورا، فاندلعت مواجهات مع السكان الفلسطينيين، أطلقت القوة الإسرائيلية خلالها الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية".

وأكد الشهود أن الجنود "أطلقوا النار في مختلف الاتجاهات، وأن "عهد" أصيبت وهي تقف على سطح منزلها وسط المدينة".

وترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية، الذين قتلهم جيش الاحتلال، إلى 354 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف إصابة، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين منفصلين، إن طواقمها تعاملت مع "4 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، وإصابة خامسة قرب حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس".

اقتحامات واعتقالات

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، حرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، واعتقلت 25 طالباً.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن هذا الاقتحام لقوات الاحتلال هو "الأول لجامعة النجاح الوطنية منذ حصارها عام 1992".

كما اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية مدينة يطا وبلدة الظاهرية، جنوب الخليل، من عدة مداخل، ومدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدداً من المنازل، كما اقتحمت مدينة نابلس، شمال الضفة من محورها الغربي.

واعتقلت 12 فلسطينيّاً من محافظة الخليل عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ومنذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

وخلَّفت الحرب على غزة حتى الاثنين 24 ألفاً و100 شهيد، بالإضافة إلى 60 ألفاً و832 مصاباً، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.