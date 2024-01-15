أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، نشره عبر منصة "إكس".

وجاء في البيان: "نفذت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحةِ اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف أن "العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من الكيان الصهيوني، كما تأتي عملياتنا في إطار الرد على العدوان الأمريكي-البريطاني على بلدنا".

وتابع: "تعتبر السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن أهدافاً مُعادية ضمن بنك أهداف قواتنا".

وأوضح أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد أو عقاب".

وتابع: "قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، بأن صاروخاً أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، جنوب شرق ساحل عدن في اليمن، بعد ساعات من إعلان الأمريكيين إسقاط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.

وأشارت وكالة "UKMTO" التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية إلى أنها تلقت تقريراً عن حادثة وقعت "على بُعد 95 ميلاً بحريّاً من جنوب شرق عدن"، لافتة إلى أن "صاروخاً، أصاب من أعلى، الجهةَ اليسرى من السفينة".

من جهتها، أفادت وكالة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية بأن "تقارير ذكرت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جُزُر مارشال أصيبت بصاروخ في أثناء عبورها بممر النقل الدولي"، مشيرة إلى أنها كانت "في طريقها إلى قناة السويس".

وأضافت أن الحادثة تسببت "في نشوب حريق في مخزن.. ولم يبلّغ بوقوع إصابات"، معتبرة أنه "جرى تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل". وقيّمت الهجوم بأنه "استهداف للمصالح الأمريكية ردّاً على الضربات العسكرية الأمريكية للمواقع العسكرية الحوثية في اليمن".

واختتمت الهيئة بقولها: "ننصح السفن بتوخي الحذر في أثناء العبور، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".

وكما هو موضح على موقعها الإلكتروني، فإن "UKMTO" هي قدرة تابعة للبحرية الملكية تهدف إلى توفير قناة معلومات بين الجيش والتجارة البحرية الدولية الأوسع.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، فجر الاثنين، أنّها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، مساء 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون -في إطار التضامن مع قطاع غزة- سُفنَ شحن تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردّاً على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيِّرات سُفنَ شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.