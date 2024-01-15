سياسة
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"يمنع التحقيق بأكبر فشل".. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم "مراقب الدولة"
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد "مراقب الدولة"، متانياهو إنجلمان، متهماً إيّاه بأنه يسعى لمنع التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن المراقب "لا يمكنه التحقيق في أكبر فشل أمني".
"يمنع التحقيق بأكبر فشل".. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم "مراقب الدولة"
كتائب القسام تدمر دبابة إسرائيلية في مدينة غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: AA
15 يناير 2024

شنَّ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الاثنين، هجوماً على "مراقب الدولة"، متانياهو إنجلمان، بعد إعلانه أنه يعتزم التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متهماً إنجلمان بالسعي لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في "أكبر فشل أمني" في تاريخ البلاد.

وخلال اجتماع بكتلة حزبه "هناك مستقبل" البرلمانية، قال لابيد: "هذا مُراقب دولة نيابة عن الحكومة، هدفه الوحيد هو منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأوضح أنه "لا يمكن لمراقب الدولة التحقيق في أكبر فشل أمني في تاريخ البلاد"، في إشارة لهجوم حركة "حماس" على مستوطنات جنوب البلاد.

وأضاف لابيد: "لا يمكن استخدام هذه المؤسسة لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية".

كان إنجلمان أعلن أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه سيحقق في "المسؤولية الشخصية عن الإخفاقات في 7 أكتوبر"، وفق هيئة البث الرسمية.

وقال إن مكتبه "سيفحص بعمق الفترة التي سبقت السبت الأسود (7 أكتوبر/تشرين الأول)، وكذلك سلوك الوزارات الحكومية في الفترة التالية"، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وحتى الآن، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحمُّل المسؤولية عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلافاً لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار.

ويقول نتنياهو إن تشكيل أي لجنة تحقيق يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت "حماس" هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأُسِر 239 على الأقل، وَفق إعلام عبري.

ومنذ ذلك الحين، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين "24 ألفاً و100 شهيد، و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)"، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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