قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن الجيش قرر سحب "الفرقة 36" من قطاع غزة، فيما تواصل ثلاث فِرَق القتال إلى جانب القوات الخاصة، وهي المسؤولة عن ساحل شمال غزة.

وأضافت الإذاعة في بيان أن "الجيش الاسرائيلي أعلن سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، وستواصل 3 فرق القتال".

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب فرق عسكرية من قطاع غزة.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، انسحب جنود لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبُّدهم خسائر فادحة"، وفق ما أورد إعلام عبري.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن سحب الفِرق يأتي في سياق دخول المرحلة الثالثة من الحرب، التي تقضي بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المستهدف.

وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "انتقل الجيش الإسرائيلي في بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجماً".

بدوره، أشار موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي إلى أن "لواء غولاني لم يعد موجوداً في غزة" بعد سحب الفرقة.

وقال: "تقرر مغادرة الفرقة 36، التي تضم لواء غولاني، من القطاع، باعتبار ذلك جزءاً من التخفيض الأكبر لقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية المناورة البرية (27 أكتوبر)".

وأضاف: "إنها في الواقع خطوة ترمز أكثر من أي شيء آخر إلى الانتقال إلى المرحلة التالية في القتال".

وذكر أنه "توجد الآن ثلاث فِرق قتالية في القطاع، إلى جانب القوات الخاصة، وهي الفرقة 98 في خان يونس (جنوب)، والفرقة 99 التي تسيطر على ممر نيتساريم، والفرقة 162 التي تشنُّ غارات قصيرة شمال قطاع غزة، وهي المسؤولة عن المحور الساحلي الشمالي".

وتابع: "ذكر الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36 ستدخل في فترة من الاستعداد المتزايد، وهو جزء من الخطة القتالية".

ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه "يُجري تقييماً مستمرّاً للوضع خلال الحرب، والغرض منه هو التخطيط لنشر القوات وفقاً لتقييم الوضع، مع الحفاظ على المرونة العملياتية وكفاءة القوات".

وأضاف الجيش: "تقرر مغادرة قوات الفرقة 36 لفترة التحديث والتدريب وزيادة الكفاءة".

وتابع: "لعبت الفرقة 36 دوراً مُهمّاً في القتال في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة، وشاركت في تفكيك الهياكل العسكرية لحماس في شمال القطاع".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مطلع يناير/كانون الثاني الجاري عن سحب 5 ألوية من قطاع غزة.

وفي وقت سابق الإانين، أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقل وحدة "دوفدوفان" للقوات الخاصة من غزة إلى الضفة الغربية، بسبب المخاوف من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلَّفت حتى الاثنين 24 ألفاً و100 شهيد، و60 ألفاً و832 مصاباً، وتسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.