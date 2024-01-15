أكدت قناة عبرية، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "غاضب" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأسباب بينها ملف المساعدات الإنسانية لغزة، وعدم الإفصاح عن نياته في القطاع بعد الحرب.

وأوردت القناة (14) خاصة، المقرّبة من جمهور اليمين الإسرائيلي، أن "بايدن ونتنياهو لم يتحدّثا منذ 21 يوماً، بينما كانا على تواصل شبه يومي في بداية الحرب".

وأوضحت أن الولايات المتحدة "غاضبة" بشكل خاص بشأن المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بإدخالها للقطاع، إذ تقول واشنطن إنها "غير كافية".

وكان مسؤولون بالقطاع أكدوا مراراً، أن المساعدات الإنسانية التي تدخله لا تلبي شيئاً من احتياجات المواطنين، بينما قالت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إن تلك المساعدات لا تلبي 10% من احتياجات قطاع غزة.

ولفتت القناة 14 إلى أن الغضب الأمريكي مردّه أيضاً لـ"امتناع نتنياهو عن إعلان خطة ما بعد الحرب بغزة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، عن مقرّبين من الرئيس بايدن قولهم، إن الشعور السائد لدى الإدارة الأمريكية حالياً، أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب في غزة، انطلاقاً من دوافع "شخصية وسياسية".

وأكد مسؤولون أمريكيون، في أكثر من مناسبة، دعمهم لسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وهو الطرح الذي رفضه نتنياهو مراراً.

وكشفت القناة عن أن نتنياهو "لا يريد نشر الخطة قبل انتهاء مداولات محكمة العدل الدولية في لاهاي، حتى لا يُزعم أن إسرائيل تستعد لاحتلال القطاع أو السيطرة عليه لفترة طويلة".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين "24 ألفاً و100 شهيد، و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)"، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.