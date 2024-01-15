سياسة
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طلبا وقف الحرب.. "القسَّام" تعلن مقتل محتجزَين لديها بقصف إسرائيلي
أكدت كتائب القسَّام مقتل المحتجزَين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي جراء قصف الاحتلال على غزة، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مقتل المحتجزيَن، لكنه أضاف: "لم يُقتلا بنيران قواتنا".
طلبا وقف الحرب.. "القسَّام" تعلن مقتل محتجزَين لديها بقصف إسرائيلي
متظاهرون إسرائيليون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن المحتجزين في غزة بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب. / صورة: Reuters
15 يناير 2024

أعلنت كتائب القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الاثنين، مقتل محتجزيَن إسرائيليَّين لديها في قطاع غزة في أثناء قصف لجيش دولتهما على القطاع.

وبثت "القسَّام" مقطعاً مصوَّراً يُظهر 3 محتجزين يوجِّهون رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يطالبون فيها بوقف الحرب وإعادتهم إلى عائلاتهم، ليظهر في آخر المقطع مشهد يوثق مقتل اثنين منهم.

وأظهر المقطع في البداية يوسي شرعابي (53 عاماً) وتايس فريس كي (38 عاماً) ونوعا أرغماني (26 عاماً) وهم يتحدثون عن وقائع احتجازهم وظروفهم في الأسْر وخوفهم من الموت بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني، ويطالبون حكومتهم بإعادتهم إلى منازلهم.

وفي نهاية المقطع المُعنون بـ"نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت"، أظهر الفيديو جُثتَيْ شرعابي وفريسكي بنفس الملابس التي ظهرا بها في بداية المقطع، دون تحديد وقت ومكان مقتلهما في غزة.

كان متحدث "كتائب القسَّام" أبو عبيدة، أعلن أمس الأحد، أن مصير عديد من محتجزي إسرائيل في غزة "بات مجهولاً خلال الأسابيع الأخيرة"، مرجِّحاً مقتل بعضهم مؤخراً.

كما نشرت "القسَّام"،الأحد، مقطعاً مصوّراً مقتضَباً للمحتجزين الثلاثة وكتبت في ختامه رسالة إلى أهاليهم: "انتظرونا.. غداً سنخبركم بمصيرهم، حكومتكم تكذب​​​​​​".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مقتل المُحتجزَين لدى حماس، لكنه أضاف: "لم يُقتلا بنيران قواتنا".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت "حماس" هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قتلت فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت نحو 5431، واحتجزت 239 على الأقل.

وتقدِّر إسرائيل وجود نحو "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وَفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين "24 ألفاً و100 شهيد، و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)"، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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