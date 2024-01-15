سياسة
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بعد 100 يوم.. إسرائيل تُنهي عملياتها المكثفة شمال غزة و"قريباً في الجنوب"
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن العملية البرية بشمالي قطاع غزة انتهت، مشيراً إلى انتهاء المعارك في الجنوب قريباً والانتقال إلى المرحلة التالية دون أن يوضح طبيعتها، وذلك عقب مرور 100 يوم على الحرب في القطاع.
بعد 100 يوم.. إسرائيل تُنهي عملياتها المكثفة شمال غزة و"قريباً في الجنوب"
مبانٍ مدمرة في غزة بفعل الغارات الإسرائيلية / صورة: Reuters
15 يناير 2024

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن العملية البرية بشمالي قطاع غزة انتهت، وقريباً ستنتهي أيضاً في الجنوب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب بغزة.

وقال غالانت: "قبل نحو ثلاثة أشهر، قدّمت خطة الحرب إلى مجلس الوزراء المصغَّر (الكابينت) مع رئيس الأركان، هرتسي هاليفي".

وأضاف: "حددنا مراحل التنفيذ، وأوضحنا أن مرحلة المناورات البرية المكثفة ستستمر نحو ثلاثة أشهر، وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة".

وحسب غالانت: "في جنوب قطاع غزة سنصل إلى هذا الإنجاز قريباً، وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي ننتقل فيها إلى المرحلة التالية"، دون أن يوضح طبيعتها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين "24 ألفاً و100 شهيد، و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)"، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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