أصيبت مجندة إسرائيلية صباح الثلاثاء، في اشتباك مع "مهربين" على الحدود مع مصر، حسبما أعلنت السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية إن نحو عشرين شخصاً حاولوا التسلل من الجانب المصري إلى الأراضي الإسرائيلية "فتصدّت لهم قوة من حرس الحدود ودار بين الطرفين اشتباك على الحدود مع مصر".

وأكّدَت إصابة مجندة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بين قوة عسكرية ومسلحين، هم "كما يبدو مهربو مخدرات".

ونقلت أن القوة رصدت المشبوهين وعددهم عشرون وبعضهم مسلح، لحظة وصولهم إلى منطقة فتحة نيتسانا (معبر العوجة) على الحدود بين مصر وإسرائيل الليلة الماضية. وأطلق الجنود النار صوب المهربين ورصدوا عدة إصابات.

من جانبها نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مسؤول، أن "القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية-الإسرائيلية".

وأفاد المصدر بوقوع اشتباكات جرت في أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة، وقُبض على 6 مهربين.

وشهدت نفس المنطقة في معبر العوجة في يونيو/حزيران الماضي عملية نفّذَها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.