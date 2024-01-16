فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية في وقت مبكر من فجر الثلاثاء.

ويمثل هذا انتصاراً مبكراً لترمب في سعيه للترشح عبر السباق الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وجاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير، وفقاً لإحصاء شركة إديسون للأبحاث، متفوقاً على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويتنافس الاثنان للظهور بديلاً رئيسياً لترمب.

ومع فرز ما يقرب من 90% من الأصوات، حصل ترمب على 50.9% فيما حصل ديسانتيس على 21.4%، وهيلي على 19.0%، وفقاً لإديسون.

وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي (سوشيال تروث): "شكراً أيوا، أحبكم جميعاً!!!".

وإثر ظهور النتائج لأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري، دعا دونالد ترمب مواطنيه إلى "الاتّحاد"، إذ قال في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي: "أعتقد أنّ الوقت حان لبلدنا أن تتّحد".

وأضاف ترمب: "آن للجميع أن يتّحدوا سواء أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو ليبراليين أو محافظين".

في السياق ذاته، رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ الفوز السهل الذي حقّقه سلفه دونالد ترمب في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا يجعل منه "بكل وضوح الأوفر حظاً" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية.

وفي منشور على منصّة إكس دعا فيه أنصاره إلى التبرّع لحملته الانتخابية، قال بايدن: "يبدو أنّ دونالد ترمب قد فاز لتوّه في ولاية أيوا. إنّه بكلّ وضوح المرشّح الأوفر حظاً في الجانب الآخر في هذه المرحلة".

ويدشّن هذا الاقتراع المسار الطويل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي يعدّ ترمب الأوفر حظّاً فيها بين سائر المرشحين الجمهوريين لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وللمرة الأولى منذ خسارته معركته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية متتالية في عام 2020، واجه الرئيس الأمريكي السابق الناخبين، فيما بُحاكم في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر خلالها أمام الديمقراطي جو بايدن.