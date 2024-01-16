سياسة
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إقليم شمال العراق: مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 بقصف إيراني على مواقع في أربيل
قُتل 4 مدنيين وأُصيب 6 آخرون في الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على عدة مواقع بمدينة أربيل، حسبما أعلن إقليم شمال العراق، مشيراً إلى أن الهجمات الإيرانية جاءت لأسباب لا أساس لها.
إقليم شمال العراق: مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 بقصف إيراني على مواقع في أربيل
مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 بقصفٍ إيراني على أربيل العراقية / صورة: AA
16 يناير 2024

أعلن إقليم شمال العراق، فجر الثلاثاء، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين في الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على عدة مواقع بمدينة أربيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس أمن الإقليم، نشرته وحدة مكافحة الإرهاب عبر فيسبوك.

وأوضح البيان أن الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوماً بصواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في أربيل عند الساعة 11:30 من مساء الاثنين.

وذكر أن الحرس الثوري برّر هجماته بأنه استهدف مقرات لجماعات مناهضة لإيران، وقال: "هذا العذر لا أساس له من الصحة ونرفضه، والهجمات ضد أربيل كانت دائماً تُنفَّذ لأسباب لا أساس لها، وهي مدينة مستقرة ولم تكن مصدر تهديد لأي طرف".

ورأى البيان أن الهجمات "انتهاك صارخ لسيادة الإقليم"، داعياً الحكومة العراقية المركزية في بغداد والمجتمع الدولي إلى عدم الصمت حيال "هذه الجريمة".

كان الحرس الثوري الإيراني قد تبنى القصف الذي طال مواقع عديدة بمدينة أربيل، عاصمة إقليم شمال العراق، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وأشار في بيان إلى أنه قصف "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في المنطقة بصواريخ باليستية، حسبما أوردته وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء.

وجاء في البيان أنه "رداً على الجرائم الإرهابية التي ارتكبها أعداء إيران مؤخراً، جرى استهداف وتدمير مقرات الجواسيس والإرهابيين بالصواريخ الباليستية التي أطلقها جيش الحرس الثوري في منتصف الليل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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