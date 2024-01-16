قُتل ضابط إسرائيلي وأُصيب آخَران بجراح خطيرة خلال المعارك التي وقعت ليلاً جنوبيّ قطاع غزة.

كانت إسرائيل أعلنت مساء الاثنين إصابة مزيد من جنودها وضباطها.

وأعلن مستشفى سوروكا في النقب أنه استقبل 15 جندياً إسرائيلياً خلال يوم أمس، جراء المعارك في غزة.

وفي وقت سابق من الاثنين أيضاً أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 18 من جنوده وضباطه جراء القتال في غزة خلال 24 ساعة.

جاء الإعلان بالتزامن مع انسحاب فرقة عسكرية كاملة من قطاع غزة، من أصل 4 فرق دفعت بها إسرائيل في حربها على القطاع المستمرة منذ أكثر من 100 يوم.

بدورها قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس، إن مقاتليها أغاروا من أحد الأنفاق على قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة من المسافة صفر، وتمكنوا من القضاء على 5 جنود، وذلك شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت استهداف قوة راجلة أخرى بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس.

في المحور نفسه قالت القسام إن مقاتليها فجّروا عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة تقدمت صوب عين أحد الأنفاق.

وقصفت القسام"أيضاً "تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، كما استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الاثنين 24 ألفاً و100 شهيد، و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.