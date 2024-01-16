اتهم وزير إسرائيلي من حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو، الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس ووزير آخر من حزبه "المعسكر الرسمي" بتسريب وقائع المجلس الوزاري الأمني "الكابينت" لوسائل الإعلام.

وقال وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم خلال اجتماع الجلسة العامة للكنيست مساء الاثنين: "أنا دائماً أسأل نفسي: مَن الذي سرّب؟ أنظر مَن المستفيد من التسريب، مَن له مصلحة، مَن وثّق الوضع الكاذب".

وأضاف أمسالم وفق ما نقلته صحيفة معاريف العبرية: "الذي سرّب هو الوزيران حيلي تروبر وبيني غانتس، لأنهما أرادا السخرية منا، وهذا جاء من اتجاههم".

وكان أمسالم يقصد واقعة تناول وزيرة المواصلات ميري ريغيف الفشار في جلسة للكابينت الجمعة الماضية، خلال اشتباك كلامي ساخن بين وزيرَي الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والدفاع يوآف غالانت حول كيفية إدارة الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية آنذاك أن "ريغيف قالت: (أوه! بدأ العرض، والآن سأُخرِج الفشار)، وأخرجت كيساً من الفشار".

وقال أمسالم في جلسة الكنيست مساء الاثنين: "جعلوا الأمر مادة إعلامية في جميع الاستوديوهات لمعرفة من يأكل الفشار وأي نوع".

وصدّق الكنيست على تشكيل "حكومة الطوارئ" في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتضمّ 5 أعضاء كنيست من حزب "المعسكر الرسمي" كوزراء بلا حقيبة من بينهم غانتس وتروبر ورئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت.

وتشهد المنظومة السياسية الإسرائيلية انقسامات عدة، بما في ذلك خلافات شديدة بين وزراء الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو، ووزراء "المعسكر الرسمي" بقيادة غانتس.

في هذا السياق قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الحكومة "ليست صالحة لإدارة الحرب، وأوقعتنا في لاهاي"، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "غير صالح لإدارة الدولة"، وفق تعبيره.

وأضاف لابيد في منشور على منصة إكس الاثنين: "دولة إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن، ولا إمكانية للانتظار بعد الآن، هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير الحرب، وهي تدفعنا إلى أزمة اقتصادية عميقة تؤلم جيب كل مواطن، وقد أوقعتنا في لاهاي"، في إشارة الى محكمة العدل الدولية.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس والجمعة الماضيين جلستَي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح لابيد أن "هذه الحكومة ليست صالحة لإدارة الحرب، ونتنياهو غير صالح لإدارة البلاد"، مضيفاً: "نحتاج إلى حكومة أصغر بكثير وجيش أكبر بكثير، ولا تزال اجتماعات مجلس الوزراء تشكّل مشهداً شائناً للتبادلات والمشاحنات والمناقشات التي لا تؤدي إلى أي شيء".

وأكد أن "نتنياهو فقد ثقة الرئيس الأمريكي أكثر مَن جلس في البيت الأبيض ودّاً على الإطلاق"، معتبراً أن "نتنياهو فقد السيطرة على وزرائه وأعضاء الكنيست المتطرفين، وهم الذين يسبّبون لنا ضرراً لا يمكن إصلاحه على الساحة الدولية".

وتتعرض حكومة نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية بسبب طريقة إدارتها للحرب على قطاع غزة وفشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة يومها عملية "طوفان الأقصى" ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ومنذ ذلك يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 24 ألفاً و100 قتيل و60 ألفاً و832 مصاباً، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​