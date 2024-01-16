سياسة
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إعلان حالة الطوارئ في فورونيج الروسية وإجلاء سكان بعد هجوم أوكراني بمُسيرات
أُعلنت حالة الطوارئ بمدينة فورونيج الروسية عقب هجوم أوكراني بطائرات مُسيرة أسفر عن تضرر عدة مبانٍ وإصابة طفلة، مما استدعى إجلاء سكان مبنى واحد على الأقل إلى مدرسة قريبة.
إعلان حالة الطوارئ في فورونيج الروسية وإجلاء سكان بعد هجوم أوكراني بمُسيرات
هجوم أوكراني بالمُسيرات على مدينتَي فورونيج وبيلغورود الروسيتين / صورة: Reuters
16 يناير 2024

أعلن رئيس بلدية مدينة فورونيج بجنوب روسيا، حالة الطوارئ، اليوم (الثلاثاء)، بعدما قال مسؤولون إن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرة مُسيرة على المدينة، أسفر عن تضرر عدة مبانٍ وإصابة طفلة.

وكشف فاديم كستينين، رئيس بلدية المدينة، عبر تطبيق تليغرام، عن أنه جرى إجلاء سكان مبنى سكني واحد على الأقل إلى مدرسة قريبة، بعد أن تسبب حطام طائرة مُسيّرة في اندلاع حريق صغير وتحطم النوافذ.

وقال إن نوافذ مبانٍ أخرى تحطمت أيضاً، وأن "حالة الطوارئ المعلنة في المدينة ستسمح بالتنفيذ الفوري لإجراءات استبدالها".

فيما أعلن ألكسندر جوسيف، حاكم المنطقة، عبر قناته على تطبيق تليغرام، إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، عندما سقط حطام طائرة مُسيرة على مبنى سكني في فورونيج، وهي المركز الإداري للإقليم.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، على تليغرام، الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمَّرت خمس طائرات مُسيرة واعترضت ثلاثاً أخرى، الليلة الماضية، فوق منطقة فورونيج على الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة كذلك أن الدفاع الجوي اعترض 4 طائرات مُسيرة أخرى في منطقة بيلغورود الروسية القريبة.

وتقع مدينة فورونيج التي يسكنها أكثر من مليون نسمة على بُعد نحو 250 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

ولم يصدر على الفور تعليق من أوكرانيا. وكثَّفت كييف هجماتها الجوية في الأشهر الأخيرة، التي تقول إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية لتقويض جهود موسكو الحربية.

وتمتلك روسيا قاعدة جوية بالقرب من مدينة فورونيج، حيث يتمركز بعض الطائرات الحربية من طراز سوخوي (سو-34)، حسب وسائل إعلام روسية. وغالباً ما تَستخدم روسيا الطائرات القاذفة للقنابل خلال ضرباتها الجوية على أوكرانيا.

وذكر موقع شوت الإخباري الروسي أن دويَّ ما لا يقل عن 15 انفجاراً سُمع بالقرب من القاعدة الجوية، وأن بعض حطام الطائرات المسيّرة سقط بالقرب من مبنى سكني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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