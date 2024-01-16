نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم (الثلاثاء)، عمليات اقتحام واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، قبيل فجر اليوم، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية من محورها الغربي، وداهم شقة سكنية للأسير الطبيب أيسر البرغوثي، في حي بطن الهوا، كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بيت سيرا القريبة.

وفي أريحا شرقي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عين السلطان، وحاصرت منزلاً داخله.

وذكر ناشطون أن شباناً فلسطينيين استهدفوا القوات المتوغلة بعبوة محلية الصنع خلال مواجهات في المخيم.

وفي شمالي الضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة نابلس ومخيم عسكر الذي يقع في القسم الشرقي منها، وخرّبت الشوارع، واعتقلت الأسير المحرر عطا الريماوي في أثناء مروره بحاجز حوارة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لاستهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في المنطقة الشرقية بنابلس.

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس، عقب اقتحامها.

وفي شمالي الضفة أيضاً، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً خلال اقتحامه بلدة جلبون في جنين، كما اعتقل الأسير المحرر محسن شريم خلال عملية اقتحام جديدة لمدينة قلقيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة عرابة وقريتي فقوعة وجلبون، وشنّت حملة تمشيط وتفتيش واسعة. واعتقلت 6 فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

وبالقرب من طولكرم، أُصيب شاب فلسطيني بجراح بالغة الخطورة برصاص قوات الاحتلال في بلدة قفين. كما اندلعت صدامات في بلدة عنبتا، شرقي المدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: "إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الظهر وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي من بلدة قفين".

بدوره، قال تليفزيون فلسطين (حكومي) إن الجيش الإسرائيلي قرر تسليم جثمان شاب كان قد قتله في وقت سابق الاثنين.

وأضاف أن "سيارات الإسعاف توجهت إلى حاجز جبارة العسكري جنوبيّ طولكرم، لتسلم جثمان الشهيد فراس خليفة وهو مقدم في جهاز الأمن الوقائي".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة تواصل حكومية مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها بـ"استشهاد" خليفة بـ"رصاص الاحتلال قرب طولكرم".

كما أعلنت الوزارة، في وقت سابق الاثنين، "استشهاد شاب وفتاة برصاص الاحتلال في (مدينة) دورا (جنوبي الضفة)، وإصابة 9 مواطنين، بينهم 4 بحالة خطيرة".

أما في الخليل جنوبي الضفة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 16 فلسطينياً، خلال تنفيذ عمليات اقتحام.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا، غربي الخليل، واعتقلت 14 فلسطينياً فيها. كما اعتقلت فلسطينيين من بلدة دورا جنوب غربي المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

ونصبت القوات الإسرائيلية عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وأمس (الاثنين)، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيَّين، شاب وشابة، وإصابة 9 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام المدينة.

تزامناً مع ذلك نشر ناشطون مقطع فيديو يُظهر قتل الجيش الإسرائيلي رجلاً فلسطينياً، عند حاجز عسكري في بيت لحم بالضفة الغربية في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الناشطون إن الجندي، وهو من بلدة يطا في الخليل، قُتل فقط لأنه أوقف سيارته للتحقق مما إذا كان الحاجز مفتوحاً أم لا.

وأفاد شهود عيان بأنه توقف بالقرب من حاجز النفق العسكري، معتقداً أن مفترق الطرق القريب منه مفتوح، وبينما كان واقفاً للتفقد قتله الجنود.

"انفجار وشيك"

تتصاعد في الأثناء، المخاوف في الأوساط الإسرائيلية من انفجار وشيك، جراء التوترات في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الوضع في الضفة الغربية على شفا الانفجار.

وحذّر المسؤولون الأمنيون من أنه إذا لم يتخذ المستوى السياسي قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين هناك فإن خطر الصراع سيزداد.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي نقل وحدة "دوفدفان" من غزة إلى الضفة، تحسباً لتصاعد الوضع هناك.

ومنذ اندلاع الحرب المدمِّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، مخلفاً 355 شهيداً ونحو 4 آلاف جريح، واعتقال ما يزيد على 5 آلاف آخرين.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى الاثنين، 24 ألفاً و100 شهيد و60 ألفاً و832 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.